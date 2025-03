Audiences, billetterie, réseaux sociaux… Le retour en force des Pistons

« Cette année restera comme le plus grand retournement de situation de l’histoire de la franchise. » Commentateur TV historique des Pistons, George Blaha sait de quoi il parle. Son équipe de cœur réalise un bond en avant impressionnant, d’une triste formation à 14 victoires à la 6e équipe de l’Est, qui a de grandes chances de se qualifier directement en playoffs ! Une première depuis 2019.

Ce qui se mesure sur le terrain l’est également autour. Le renouveau des Pistons a un impact à plusieurs niveaux. Selon Sportico, qui consacre un article à ce sujet, la franchise du Michigan connaît, depuis le 1er juillet, une augmentation de 25% des ventes de produits en ligne et de 16% à la boutique de l’équipe au Little Caesars Arena.

Une salle au sein de laquelle les fans se rendent à un rythme jamais vu pour les Pistons depuis qu’ils ont emménagé dans l’enceinte de plus de 20 000 places en 2017. À l’automne, l’équipe avait déclaré s’attendre à avoir trois matchs à guichets fermés au cours de la saison. La franchise a finalement fait mieux avec deux séries distinctes de trois matchs à guichets fermés. Les Pistons se classent au huitième rang de la ligue en termes d’affluence, après s’être classés 15e la saison dernière.

Vers une meilleure couverture nationale ?

Alors que les détenteurs d’abonnements à l’année sont également sur un bon rythme, les exploits de la bande de Cade Cunningham génèrent aussi l’attention des réseaux sociaux. La franchise a gagné 250 000 followers sur ses plateformes Instagram, Facebook, X/Twitter et TikTok, soit un bond de 7.3% par rapport à la saison précédente. Cette croissance a contribué à une augmentation de 53% des engagements sur les médias sociaux.

Aussi, l’équipe de Detroit a enregistré sa meilleure audience télévisée au mois de février depuis 2018, doublant presque son audience moyenne par rapport au même mois de l’année dernière. Un joli pied de nez alors que l’équipe devait être la moins diffusée sur le réseau national à l’entame de la saison, avec seulement 4 matchs programmés.

« Je suis persuadée que la saison prochaine, nous bénéficierons d’une couverture télévisuelle nationale plus importante, simplement en raison de la façon dont nous avons joué cette année et de la demande des fans dans tout le pays et dans le monde entier », affiche Melanie Harris, la présidente des opérations commerciales, avouant ne pas avoir « vu venir les choses aussi vite ».

Elle ajoute : « Nous avons tellement d’histoire et d’héritage à faire fructifier et maintenant, faire partie de cette résurgence, venant d’une ville avec tant de cran et tant de travail, est quelque chose qui devrait résonner, non seulement avec les habitants de Detroit, mais avec, franchement, les gens à travers le pays et à travers le monde. »