Georges Niang a bien digéré son départ de Cleveland

Comme les Cavaliers restent sur 15 victoires de suite et n’ont pas perdu depuis l’arrivée de De’Andre Hunter, ils sont ravis du transfert effectué début février. En revanche, Caris LeVert et Georges Niang, qui ont quitté Cleveland pour Atlanta, peuvent se sentir moins chanceux après cet échange. Mais ce n’est pas le cas pour le second, même s’il a fallu accepter la nouvelle.

« Il faut digérer et ensuite, quand on arrive en ville, on se dit que c’est réel. On n’arrive pas à s’y faire jusqu’à ce qu’on se fasse une raison et qu’on tourne la page », indique le shooteur. « Ce n’est que récemment que ça s’est mis en place et c’est excitant. On peut vraiment savourer ce qui s’est passé. On ne savait pas si on allait réussir à traverser ça, mais on s’en sort. »

Si les Hawks présentent un bilan encore négatif (31 victoires pour 34 défaites), malgré trois victoires de suite actuellement, ils sont dans la course pour le « play-in » avec leur septième place dans la conférence Est. Georges Niang a donc certes quitté la meilleure équipe de la ligue mais il n’est pas arrivé à Washington ou Charlotte non plus.

« Franchement, c’est génial. On a une bonne et jeune équipe, affamée, ce qui est excitant. Cela apporte une nouvelle énergie », décrit-il et on peut le croire puisqu’il tourne à 14 points de moyenne à 40% de réussite à 3-pts sous ses nouvelles couleurs, en jouant plus qu’à Cleveland également.

« Important de partager son savoir »

De plus, l’ancien joueur de Philadelphie a retrouvé Quin Snyder en Géorgie, qu’il avait côtoyé à Utah. C’est avec lui et au Jazz que Georges Niang a définitivement fait sa place en NBA. « Je sais que la personne aux commandes croit en moi et les choses qu’il attend de moi », glisse-t-il. « Il peut avoir de l’impact de plusieurs manières, qui ne se voient pas dans les statistiques », ajoute le coach des Hawks.

Enfin, outre l’opportunité de gonfler ses statistiques et ses minutes, il peut aussi apporter son expérience. Avec des Clint Capela et Trae Young, les Hawks ne sont pas dépourvus dans ce domaine mais avec ses 528 matches de saison régulière et 56 de playoffs, il a des choses à dire aux jeunes Jalen Johnson, Dyson Daniels ou Zaccharie Risacher.

« Je ne saurais pas ce que je sais s’il n’y avait pas eu des Joe Ingles, Mike Conley, des Rudy Gobert, Rodney Stuckey et Tobias Harris », liste Georges Niang. « Tous cas gars m’ont aidé au fil du temps, à voir les choses différemment. C’est très important de partager son savoir, surtout pour les jeunes. »

Georges Niang Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 IND 23 4 25.0 8.3 100.0 0.1 0.7 0.7 0.2 0.3 0.1 0.2 0.0 0.9 2017-18 UTH 9 4 36.4 0.0 50.0 0.3 0.7 1.0 0.3 0.1 0.2 0.3 0.0 1.0 2018-19 UTH 59 9 47.5 41.0 83.3 0.2 1.3 1.5 0.6 1.0 0.2 0.4 0.1 4.0 2019-20 UTH 66 14 43.8 40.0 83.3 0.2 1.7 1.9 0.7 1.1 0.3 0.5 0.1 5.9 2020-21 UTH 72 16 43.7 42.5 95.7 0.4 2.1 2.4 0.8 1.6 0.3 0.7 0.1 6.9 2021-22 PHL 76 23 43.7 40.3 88.1 0.3 2.3 2.7 1.3 2.5 0.4 0.8 0.2 9.2 2022-23 PHL 78 19 44.2 40.1 86.7 0.2 2.1 2.4 1.0 1.9 0.4 0.7 0.2 8.2 2023-24 CLE 82 22 44.9 37.6 85.0 0.3 3.1 3.4 1.2 2.3 0.4 0.9 0.2 9.4 2024-25 * All Teams 63 22 46.7 40.1 77.3 0.7 3.2 3.9 1.4 2.6 0.3 0.9 0.2 9.7 2024-25 * CLE 51 21 47.7 40.0 79.3 0.7 3.0 3.7 1.3 2.5 0.3 0.9 0.1 8.7 2024-25 * ATL 12 27 44.2 40.2 73.3 0.7 3.9 4.6 2.0 2.8 0.4 0.8 0.4 14.0 Total 528 17 44.5 39.8 85.2 0.3 2.2 2.5 1.0 1.8 0.3 0.7 0.1 7.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.