De retour cette semaine, Jonathan Kuminga sortira du banc

Les bonnes nouvelles s’accumulent côté Warriors. Équipe la plus en forme de l’Ouest, les Californiens s’apprêtent à retrouver le grand absent de ces dernières semaines de compétition : Jonathan Kuminga. Selon ESPN, ce retour doit avoir lieu jeudi prochain, à l’occasion de la réception des Kings.

Touché à la cheville le 4 janvier, l’ailier des Warriors a raté 31 rencontres de suite, soit la plus longue convalescence de sa jeune carrière démarrée en 2021. Avant de rejoindre l’infirmerie, il pratiquait sans doute son meilleur basket, tournant à 20.5 points de moyenne sur ses 14 derniers matchs, malgré un flou permanent entre son statut de titulaire ou remplaçant.

Sur cette période, il avait notamment signé deux matchs de suite, en sortie de banc, à 34 points, son record en carrière. Steve Kerr a déjà annoncé que le revenant sortirait du banc à son retour. Car il tient à sa formule actuelle, qui a permis la montée en puissance de sa formation.

Dépassant à peine les 50% de victoire au moment de la blessure de l’ailier (18 victoires pour 16 défaites), les Californiens ont depuis fait un bond en avant qui a coïncidé avec l’arrivée de Jimmy Butler : 10 victoires sur leurs 11 dernières sorties, dont 5 succès de suite en cours.

Un retour en douceur

« C’est quelque chose de très difficile lorsque vous jouez très bien et qu’un joueur clé revient. L’idée est de l’amener lentement, de le faire jouer par petites touches, de l’aider à retrouver son rythme. Mais on doit continuer à faire jouer Gui Santos, continuer à faire jouer les gars qui nous aident à gagner maintenant », a défendu le coach des Warriors ce week-end.

Une situation peu évidente pour le coach, tout comme le joueur, qui aimerait bien se montrer dans les dernières semaines de jeu avant d’être « free agent » protégé cet été. Draymond Green a déclaré qu’il ne voulait pas que son jeune coéquipier se précipite à vouloir prouver sa valeur.

« On ne peut pas et on ne va pas tout récupérer en un jour. Il y a la question de son contrat qui se pose. Naturellement, vous voulez mettre un peu de pression […] Il doit s’accorder un peu de répit pendant qu’il travaille à son retour. Il faut revenir progressivement et bien jouer. On se prépare à faire un beau parcours. Il aura tout le temps de prouver qui il est, comme on le sait déjà », affichait l’intérieur.

Avec 16.8 points et 5 rebonds de moyenne, Jonathan Kuminga signe déjà sa meilleure saison en carrière.

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 74 26 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GOS 32 26 45.9 34.5 63.9 1.4 3.6 5.0 2.2 1.9 0.9 1.6 0.6 16.8 Total 243 22 51.2 34.2 69.2 1.1 3.0 4.0 1.7 2.2 0.6 1.4 0.4 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.