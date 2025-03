Les Lakers ont sacrément agacé JJ Redick

JJ Redick est plutôt du genre bavard. Le coach des Lakers animait il y a peu un podcast et compte depuis le début de la saison parmi les entraîneurs les plus prolixes après les rencontres. Mais lundi à Brooklyn, le technicien californien n’était pas visiblement pas d’humeur à disséquer la défaite de ses joueurs à Brooklyn. Los Angeles est passé à côté, battu par les Nets qui n’ont pourtant plus grand chose à jouer cette saison, mais qui ont profité des faiblesses du soir de leur adversaire pour s’offrir un succès de prestige.

Pour le premier match sans LeBron James, annoncé absent une à deux semaines, les Angelinos n’ont pas tourné rond. Outre le « King », Jaxson Hayes, Rui Hachimura ou encore Dorian Finney-Smith étaient absents. « Je ne crois pas qu’avoir une rotation raccourcie soit une excuse sur notre façon de jouer au basket ce soir » a rétorqué un JJ Redick lapidaire.

Austin Reaves s’est trouvé « incroyablement mauvais »

L’ancien arrière a notamment pointé du doigt la mauvaise gestion offensive de ses joueurs, alors que les Nets avaient choisi de défendre agressivement à deux sur Luka Doncic quand le Slovène était en possession du ballon. « Vous passez la balle à un coéquipier, et vous jouez le quatre contre trois » a répondu en deux secondes chrono JJ Redick quant à savoir quelle était la solution face à la stratégie de Brooklyn. « Notre communication a été particulièrement absente dans ce match. »

Ce qu’a semblé partager Luka Doncic, qui a considéré cette remarque comme « très importante« . « C’est ma faute et nous aurions dû être meilleurs là-dessus » a confirmé l’ancien joueur des Mavericks.

Sans LeBron James, Luka Doncic a signé son deuxième triple-double sous ses nouvelles couleurs (22 points, 12 passes, 12 rebonds) mais en se montrant très inefficace (8/26 au tir, cinq balles perdues). A ses côtés, l’autre principal créateur du groupe, Austin Reaves, a livré une prestation similaire, proche d’un triple-double (17 points, 10 passes, 8 rebonds) mais avec un vilain 3/14 au shoot et trois balles perdues en première période, alors que les Lakers avaient réussi à creuser un écart rapide dans le premier quart-temps. « On a bien débuté le match en défense, on les a laissés à 16 points je crois dans le premier quart, mais on a ensuite lâché la rampe » a analysé Luka Doncic. « On est tombé dans le confort et on n’aurait pas dû. »

« Je me suis trouvé incroyablement mauvais » a pour sa part estimé Austin Reaves aux médias dans le vestiaire. « C’est tout ce que je peux dire de ma performance. C’est frustrant quand vous n’êtes pas capable d’aider votre équipe à gagner. Quand LeBron est absent, je dois être meilleur et je ne l’ai pas été. C’est une des raisons de notre défaite. »

Un entraînement supplémentaire comme conséquence

Si Luka Doncic et Austin Reaves ont au moins pu trouver des relais au scoring avec Gabe Vincent (24 points), Jordan Goodwin (17 points, record en carrière avec cinq tirs à 3-points) ou Dalton Knecht (19 points), ne pas le transformer en victoire est « une opportunité manquée » résume Luka Doncic.

Le Slovène comme plusieurs de ses coéquipiers, a notamment affiché sa frustration face à l’absence de coups de sifflet en faveur de Los Angeles, avec seulement deux lancers-francs tentés à la pause.

« C’était simplement un état d’esprit général de vouloir prendre des raccourcis ce soir » a décrypté JJ Redick dans une de ses rares réponses du soir dépassant une phrase. « Ils nous ont mis 20 points quand on a voulu jouer l’interception. Ils ont pris 16 rebonds offensifs, on a regardé le ballon toute la soirée. On leur avait dit de ne pas les laisser oser prendre des tirs, et ils ont probablement marqué six ou sept shoots de loin. Vous voulez être une bonne équipe ? Vous voulez gagner en NBA ? Vous devez faire le sale boulot. On n’a même pas su se passer le ballon les uns aux autres. On n’a pas su démarrer nos attaques, poser un écran pour le porteur de balle à mi-terrain. Alors oui, cela va souvent se terminer par un ballon perdu. Je n’ai pas la moindre idée de ce qu’on a fait. »

Alors malgré l’enchaînement des matchs avec six matchs en huit jours du 13 au 20 mars prochain, et en dépit des nombreuses absences, les Lakers ont gagné le droit à un entraînement supplémentaire dès ce mardi « pour remettre les choses en ordre et être sûr que tout le monde soit sur la même longueur d’onde » a assuré JJ Redick. Avec la victoire des Grizzlies lundi, Memphis est revenu à hauteur pour la troisième place de la Conférence Ouest.