Cam Spencer n’est pas près d’oublier cette soirée !

Si ce n’est sa performance à 51 points et ses 12 paniers primés en G-League, Cam Spencer n’a pas beaucoup fait parler de lui à Memphis. C’est réparé avec son match contre Phoenix. Déjà parce qu’il a inscrit 16 points, à 4/7 à 3-pts, son nouveau record de saison.

Ensuite, le rookie s’est fait remarquer deux fois. D’abord en fin de troisième quart-temps, après un panier primé, quand il se permet de chambrer Kevin Durant. Le ton monte alors, notamment entre Desmond Bane et « KD », donc les arbitres distribuent les fautes techniques.

« C’est un psychopathe mais j’adore à ça », commente Ja Morant sur l’attitude compétitive de son jeune coéquipier, parfois même à l’entraînement.

De plus, en fin de partie, Cam Spencer est sur le banc. Il reste moins de vingt secondes et les Grizzlies ont trois points d’avance. La suite va donc se jouer aux lancers-francs. Desmond Bane le sait et hurle vers le banc : « Mettez Cam pour faire la passe ! » Taylor Jenkins reçoit le message et fait entrer le rookie pour faire la remise en jeu.

Un signe de confiance

Bonne pioche puisqu’il passe à Ja Morant qui lui renvoie la balle. Faute des Suns et Cam Spencer se retrouve sur la ligne des lancers trois secondes plus tard. Il inscrit les deux et donne de l’air, et la victoire, aux siens.

« C’est un joueur intelligent et un excellent shooteur aux lancers-francs, ce qui est la clé en fin de match », indique Desmond Bane. « J’ai la plus grande des confiances en lui. C’est un gagneur et je savais qu’il serait prêt pour ce moment. Il l’a été. »

Un record de points et des lancers-francs décisifs, plus la confiance de ses coéquipiers dans les moments chauds : la soirée du joueur de Memphis fut mémorable. « C’était génial. Desmond et moi, on a une superbe relation. J’étais préparé pour ça mais quand Bane a dit ce qu’il a dit, je savais que j’allais rentrer et que je devais être prêt pour mettre mes lancers-francs si on faisait faute sur moi », confie-t-il.

Cam Spencer Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MEM 13 11 45.0 39.1 100.0 0.5 1.0 1.5 1.3 1.2 0.5 0.4 0.1 4.5 Total 13 11 45.0 39.1 100.0 0.5 1.0 1.5 1.3 1.2 0.5 0.4 0.1 4.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.