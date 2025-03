La relation JJ Redick – Joe Mazzulla, entre amitié et respect

Joe Mazzulla n’est clairement pas du genre à vouloir copiner avec ses homologues. « Comment le dire de manière correcte… Je m’en fiche », confiait-il en décembre 2023 sur l’image qu’il avait auprès des autres coaches NBA. « En ce qui concerne les relations en dehors des terrains avec les autres, je m’en fiche. C’est le cadet de mes soucis. » Néanmoins, il y a une exception : JJ Redick.

La relation entre les deux hommes remonte à septembre 2022, au moment Joe Mazzulla fut nommé sur le banc, après le départ inattendu d’Ime Udoka. Il accompagnait alors Austin Ainge, l’assistant GM des Celtics, à une partie de golf en compagnie de JJ Redick. Le nouvel entraîneur de Boston discute longuement avec l’ancien joueur et lui propose de devenir un de ses assistants.

« C’est à ce moment-là que j’ai su que je voulais devenir coach, mais je n’étais pas sûr du timing », se souvient celui qui est désormais l’entraîneur des Lakers. Cette première tentative est suivie d’une seconde, quelques mois plus tard, en mars 2023, quand Damon Stoudamire quitte le banc des Celtics.

« On a eu quelques discussions là-dessus et cela l’intéressait. Mais je ne sais pas où il en était dans son processus », indique le champion NBA 2024. « Mais on a appris l’un de l’autre. C’est un esprit qui analyse, qui pense le basket. On peut clairement apprendre de lui. »

Joe Mazzulla respecte le consultant qui a pris le risque de devenir coach

La relation se poursuit puisque, en octobre 2023, Joe Mazzulla est même l’invité du podcast de JJ Redick. Ce dernier le décrit comme « un bon ami ».

« On a gardé contact et l’année dernière, on s’est écrit après les matches », poursuit le coach californien, qui s’est appuyé sur celui de Boston pour se jeter dans le grand bain lors de la dernière intersaison.

« Quand j’étais lancé dans ce processus, il fut, avec d’autres entraîneurs NBA, d’une véritable aide. Pas seulement pour préparer l’entretien mais pour m’aider à saisir ce que c’était, ce que ça demandait », précise l’ancien joueur du Magic et des Clippers.

En franchissant le pas, JJ Redick a rejoint son ami sur les bancs. Un geste fort pour le technicien celte.

« J’ai le plus grand des respects pour lui. Il était assis derrière un micro et a décidé de rentrer dans l’arène. J’aimerais que plus de personnes fassent cela. Cela montre à quel point il aime la compétition », salue Joe Mazzulla. « On a une bonne relation. J’ai beaucoup appris de lui en tant que coach et joueur, puis humainement. Certaines des choses qu’il a faites en tant que joueur, on essaie de les refaire avec des gars ici. C’est un bon exemple. »