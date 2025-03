Explosion du prix des places pour le choc Celtics – Lakers

Ce soir, les Celtics accueillent les Lakers, et cette confrontation entre les 2e de chaque conférence est déjà historique. Jamais dans l’histoire de la franchise, les tarifs des places n’avaient été aussi élevés sur le second marché !

Selon TickPick, les places en bord de terrain s’échangent aux alentours de 23 000 dollars, et les billets les moins chers sont à 520 dollars. En moyenne, il faut débourser environ 700 dollars pour se donner une chance de voir le duo LeBron-Doncic face aux champions NBA en titre.

« C’est ce que les fans veulent voir et je suis sûr que tout le monde attend ce match avec impatience » avait lancé Jayson Tatum jeudi soir après la victoire face aux Sixers. Pour autant, l’ailier assure que les Lakers ne sont pas vraiment des rivaux, puisqu’ils évoluent dans la conférence Ouest, et que les duels sont donc rares.

La dernière visite de LeBron James à Boston ?

« J’ai évidemment conscience du passé entre les Lakers et les Celtics mais de mon expérience en NBA, je ne considérerais pas vraiment les Lakers comme des rivaux. On ne les affronte que deux fois par saison. Les équipes que nous affrontons sans cesse en playoffs – comme Philadelphie, par exemple – sont davantage nos rivaux. »

Il n’en demeure pas moins que Jayson Tatum a hâte de défier les Lakers « new look ». Surtout parce que son adversaire direct est LeBron James, et que chaque affrontement peut être le dernier…

« Être à 40 ans, dans sa 22e saison, et jouer encore à un niveau All-NBA, c’est incroyable » conclut Jayson Tatum. « C’est le témoignage de son travail sur son jeu, de l’entretien de son corps, pour rester en forme et continuer à être performant au plus haut niveau pendant plus de deux décennies. C’est quelque chose que nous devrions tous chercher à accomplir, même si c’est difficilement envisageable. Mais c’est un plaisir de pouvoir l’affronter dans ces matchs, aussi longtemps que nous en aurons l’occasion. »