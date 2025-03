Le MVP de la nuit | Vassell brille comme jamais

Ces dernières semaines, Devin Vassell était irrégulier offensivement. « C’est mental. Il y a des matches où je ne prends pas six shoots et je ne suis pas agressif », confirme-t-il avant d’ajouter que « tout le monde veut être agressif ». Dans la victoire face aux Nets, il l’a été, en terminant avec 37 points, son nouveau record en carrière.

Il a shooté à 14/19, avec un très joli 8/11 à 3-pts, là encore c’est son record, plus 10 rebonds, 5 passes décisives et 4 interceptions. « Le plus important, c’est de rester confiant. Dès que je commence à manquer des shoots, je me prends la tête », reconnait ainsi Devin Vassell.

Du basket simple mais efficace

Là, il avait confiance, au point de prendre et de marquer un tir à 3-pts en fin de troisième quart-temps à la Stephen Curry, après avoir remonté le ballon et sans jouer la contre-attaque, préférant se stopper derrière la ligne.

« Ce qui est bien avec lui, en revoyant le match, ce sont toutes les choses qu’il fait qui permettent de gagner sans même se voir sur la feuille de stats », lance Mitch Johnson face au meilleur match de la carrière de son joueur.

Qu’elles soient visibles ou non dans les chiffres, les bonnes choses effectuées par Devin Vassell ont été bien vues par Jordi Fernandez.

« Il joue un basket simple et c’est évident que ce n’est pas agréable à observer pour moi », commente le coach de Brooklyn. « On aurait pu faire mieux, sortir sur lui à 3-pts, le forcer à dribbler plus. »

Devin Vassell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAN 62 17 40.6 34.7 84.3 0.4 2.4 2.8 0.9 1.4 0.7 0.4 0.3 5.5 2021-22 SAN 71 27 42.7 36.1 83.8 0.6 3.7 4.3 1.9 2.0 1.1 0.8 0.6 12.3 2022-23 SAN 38 31 43.9 38.7 78.0 0.2 3.7 3.9 3.6 1.5 1.1 1.5 0.4 18.5 2023-24 SAN 68 33 47.2 37.2 80.1 0.4 3.4 3.8 4.1 1.1 1.1 1.6 0.3 19.5 2024-25 SAN 44 30 42.8 33.3 77.0 0.5 3.0 3.5 2.8 1.5 1.2 1.4 0.5 15.4 Total 283 27 44.1 36.2 80.3 0.4 3.2 3.7 2.6 1.5 1.0 1.1 0.4 13.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.