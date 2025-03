Avec un super Devin Vassell, les Spurs repoussent les Nets

Vainqueurs des Grizzlies puis plutôt convaincants face au Thunder, les Spurs ont surclassé de pâles Nets. Toujours en quête de régularité et de constance depuis son opération au pied l’été dernier, Devin Vassell a été l’homme clé des Spurs.

Auteur de son meilleur match en carrière, l’arrière des Spurs a signé un performance de patron, avec ses 37 points à 14/20 aux tirs dont 8/11 à 3-points, 11 rebonds et 5 passes. Très en verve dans le 3e quart-temps, il a surtout permis aux Texans de prendre le large au retour des vestiaires (+25, 95-70).

« C’est ma cinquième année dans la ligue et plus je suis agressif – pas seulement pour marquer – mais dans l’exécution des systèmes, plus nous sommes bons », a souligné Devin Vassell.

Partage et adresse aux tirs

Sous le regard de Victor Wembanyama, il a également été le premier texan à se démarquer pour San Antonio, mettant rapidement Brooklyn sous l’éteignoir. De leur côté, les Nets peinaient à trouver la bonne carburation et de la réussite – notamment à 3-points – mais ont pu compter sur l’activité de Trendon Waters, vif sur les lignes de passes. Tout en profitant des wagons de balles perdues des Spurs pour repasser furtivement en tête dans le deuxième quart.

Mené 62-57 à la mi-temps, Brooklyn n’a tiré qu’à 32% de réussite aux tirs dans le 3e quart-temps, accusant un déficit conséquent avant d’entamer les douze dernières minutes (-18, 99-80). De leur côté, les Spurs ont continué de bien se partager le ballon, avec une belle réussite aux tirs primés (18 sur 39) pour s’assurer un succès assez tranquille.

En fin de semaine, le 7 mars, De’Aaron Fox effectuera son retour chez les Kings pour la première fois depuis son « trade », début février, alors que les Nets recevront les Warriors, jeudi soir.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le collectif des Spurs dans les livres d’histoire. Avec 37 passes décisives contre les Nets, les Spurs sont devenus la première équipe à totaliser plus de 20 passes décisives sur 200 matchs de suite.

– Les Nets dans le dur. Après avoir remporté six de leurs sept matchs avant la pause du All-Star Game, les Nets restent sur six revers en sept rencontres, dont cinq de suite. Même les retours de Cam Thomas et de D’Angelo Russell n’ont pas pu arrêter l’hémorragie.

– Double-double. Signé pour le reste de la saison, Bismack Biyombo fête ça avec un super double-double : 13 points et 14 rebonds !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.