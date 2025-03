Matas Buzelis prend son envol

« Plus il aura d’expérience et de répétitions sur le terrain comme titulaire, plus il s’améliorera. » Les mots de Kevin Durant il y a dix jours, qui disait notamment « aimer » Matas Buzelis, se confirment à mesure que les jours passent. L’ailier des Bulls a bien profité du départ de Zach LaVine pour obtenir une place dans le cinq majeur de Chicago.

« Il n’y a pas de doute dans mon esprit : il va continuer de s’améliorer car il a le bon état d’esprit. Chaque jour, il veut progresser », glisse son coéquipier Coby White. « L’essentiel avec les jeunes c’est, quand on leur donne une information, comment l’encaissent-ils ? Il veut devenir un grand joueur. Dès que les coaches lui disent quelque chose, il est très réceptif. Il comprend et le fait la fois suivante. Avec cet état d’esprit, il n’a pas de limite. »

Cela fait 10 matches désormais qu’il est titulaire et Matas Buzelis tourne à 12.3 points de moyenne en 27 minutes. Ce n’est pas encore époustouflant, mais c’est sa première saison, il n’a que 20 ans et l’opposition est rude.

« Si on regarde les matches depuis qu’il est dans le cinq majeur, il a croisé Kevin Durant, Kawhi Leonard, Paul George, Pascal Siakam… Il a affronté l’élite, des grands joueurs et on n’a pas essayé de le cacher, de le protéger », analyse Billy Donovan, qui a pointé l’axe principal de progression de son joueur. « Il doit s’améliorer dans un domaine, auquel on ne peut pas faire grand-chose en ce moment, c’est être plus fort physiquement. Il est noyé parfois et ce n’est pas de sa faute, il a 20 ans. »

Être plus fort physiquement et plus décisif en fin de match

L’ailier, encore très filiforme, est conscient de cette faiblesse, inhérente à sa qualité de rookie. « Je dois être plus puissant et plus expérimenté. Je suis plus à l’aise en ce moment mais cet été va être un énorme pas en avant pour moi, physiquement. Pour l’instant, je joue dur, je me bats et je ne donne rien de facile », explique-t-il.

Bien qu’il soit titulaire depuis dix matches donc, il n’a eu le droit qu’à moins de six minutes de moyenne dans le dernier quart-temps. Comme les Bulls tiennent actuellement leur billet pour le « play-in », Billy Donovan fait encore davantage confiance à ses anciens qu’à son jeune talent.

« La prochaine étape pour lui, c’est de conclure les matches », prévient l’entraîneur de Chicago. « Pour les jeunes, c’est la question qui se pose : que font-ils pour faire gagner l’équipe ? Je ne dis pas que je ne veux pas faire jouer Matas, pas du tout. Je dois m’assurer qu’il apprend de cette expérience et qu’il ne se dise pas que, comme il est jeune et inexpérimenté, alors ça va. Non, ce n’est pas le cas. Il faut continuer de s’améliorer et c’est ça qu’on attend de lui. »

Matas Buzelis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 CHI 59 16 43.5 33.9 82.3 0.6 2.3 3.0 0.7 1.5 0.3 0.7 0.8 6.9 Total 59 16 43.5 33.9 82.3 0.6 2.3 3.0 0.7 1.5 0.3 0.7 0.8 6.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.