Matas Buzelis a tapé dans l’œil de Kevin Durant

Un dunk en solo en contre-attaque, une attaque de cercle après avoir figé Royce O’Neal grâce à son bras mouliné, un « step-back » à 3-points devant Kevin Durant, puis un second tir primé en « catch-and-shoot ». Tout ça dans les six premières minutes du match face aux Suns. Matas Buzelis était parti sur de très grosses bases dans cette partie.

Le rookie des Bulls finira la partie avec 15 points (5/10 aux tirs dont 3/7 de loin) en 24 minutes. Ce sera suffisant pour taper dans l’œil de l’un de ses prestigieux adversaires de la soirée : Kevin Durant.

« J’aime bien Matas. Je l’aimais bien quand il était en G-league. Il est long, athlétique, il peut shooter… Il va clairement connaître des coups de moins bien au cours de ses premières années dans la ligue en essayant de comprendre les choses. Mais plus il aura d’expérience et de répétitions sur le terrain comme titulaire, plus il s’améliorera », se projette « KD ».

Et c’est le cas en ce moment. Le départ de Zach LaVine vers Sacramento a redistribué les cartes dans les rotations de Billy Donovan. Depuis la fin janvier, dont les six derniers matchs comme titulaire, le rookie tourne ainsi à 13 points de moyenne pour 56% aux tirs dont 39% à 3-points. « Billy lui donne plus d’opportunités. Je l’entends sur la ligne de touche : ‘Attaque, attaque, attaque, shoote, sois agressif », rapporte Kevin Durant.

Lui laisser le temps

Ce dernier estime qu’il faut donner du temps au joueur de 20 ans, drafté en 11e position en juin dernier. « Je sais que c’est très excitant d’avoir un jeune ailier athlétique ici. C’est un atout dans la ligue quand on veut se rajeunir. Ces choix de Draft sont une denrée rare. Il faudra toujours du temps pour qu’un joueur découvre qui il est vraiment. On ne peut pas précipiter les choses », poursuit le joueur des Suns.

Peut-être d’autant plus pour un joueur longiligne comme Matas Buzelis, capable de s’écarter et de porter le cuir avec facilité. « Il faut un certain temps pour qu’un entraîneur ou une équipe sache exactement où ils doivent vous placer. Ce sera un parcours que tout le monde suivra avec attention et enthousiasme, moi y compris. […] J’ai de grandes attentes, tout comme vous. Mais vous savez aussi qu’on ne peut pas faire reposer toute une franchise sur un seul joueur », prévient Kevin Durant.

Reste que le joueur en question voit son capital confiance augmenter au regard de ses récentes productions. Il y a quelques jours, il s’imaginait même pouvoir revenir dans la course au trophée de rookie de l’année. Sa poussée récente paraît tardive, même si en février, après près de 14 points de moyenne, il est 4e parmi les débutants au « scoring ».

« Je peux clairement faire quelque chose. J’en suis convaincu et je vais le démontrer. Je suis confiant. Il s’agit de faire des stops en défense, de courir, d’être un joueur efficace des deux côtés, de trouver mes coéquipiers. C’est ce que je vais faire », affichait le rookie.

Matas Buzelis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 CHI 54 15 43.6 35.3 79.6 0.6 2.3 2.9 0.6 1.5 0.3 0.6 0.9 6.3 Total 54 15 43.6 35.3 79.6 0.6 2.3 2.9 0.6 1.5 0.3 0.6 0.9 6.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.