Il y avait urgence pour Phoenix, qui restait sur sept revers en huit matchs et devait absolument l’emporter sur le parquet d’une équipe de Chicago à sa portée. Si la lutte a finalement été âpre, les hommes de Mike Budenholzer ont assuré l’essentiel en repartant avec la victoire. Le trio Beal-Booker-Durant a quant à lui pu refaire le plein de confiance, avec 25, 29 et 27 points et une fin de match maîtrisée.

Chicago a pourtant débuté avec plus de gnaque, boosté par un Matas Buzelis déchaîné avec un dunk et deux paniers à 3-points pour enflammer l’United Center. À son tour, Kevin Huerter a trouvé la mire à deux reprises de loin avant de voir un autre arrivant, Tre Jones, inscrire un floater au buzzer d’un premier quart-temps où les Bulls ont maîtrisé leur sujet, sans perdre un seul ballon (30-20).

Le 2+1 de Coby White a brièvement donné 13 longueurs d’avance aux locaux (37-24), mais le réservoir des Bulls s’est rapidement vidé, laissant Phoenix reprendre le dessus avec notamment un 9/9 au tir pour débuter la période. Bradley Beal a pris confiance en scorant deux fois face au cercle, imité dans la foulée par Kevin Durant (41-37), et les Suns ont vite retrouvé le fil, terminant le quart-temps par un 13-2 pour virer en tête à la pause (58-60), sous l’impulsion d’un Devin Booker à son tour efficace, avec l’aide de Nick Richards.

La dynamique est restée du côté des Suns après le repos, avec un 6-0 alimenté par Bradley Beal pour débuter le troisième quart-temps puis un gros passage de Devin Booker. L’arrière a enchaîné trois paniers à son tour avant de trouver Nick Richards puis Bradley Beal pour finir son coup de chaud sur un 2+1 ligne de fond (75-86).

Le dernier mot pour Devin Booker et Bradley Beal

Au pied du mur, Chicago a réussi à se reprendre sur les deux dernières minutes précédant le quatrième quart-temps avec un 11-2 marqué par les 3-points du trio White-Huerter-Phillips (88-90).

Mais l’instant d’euphorie des Bulls a été de courte durée. Dès le début du quatrième quart-temps, Kevin Durant et Miles Plumlee ont mis le coup de collier nécessaire pour redonner rapidement un écart confortable à la franchise de l’Arizona, avec un contre suivi d’un dunk en contre-attaque du pivot et un 3-points de KD pour redonner 11 longueurs d’avance aux siens (93-104).

Les Bulls ont réussi à passer un 8-0 en deux minutes avec un 3-points de Nikola Vucevic pour revenir à -3 (101-104). Le 3-points de Kevin Durant n’a cette fois pas suffi puisque Nikola Vucevic en a remis une couche, laissant ensuite Coby White égaliser à 111-111 d’un 2+1 !

Au sang-froid, Kevin Durant a redonné quatre longueurs d’avance aux siens au lancer-franc, mais c’est bien le tandem Booker-Beal qui a porté le coup fatal, sur deux paniers à 3-points qui ont assommé Chicago pour de bon. À l’arrivée, c’est un court mais précieux succès pour Phoenix (117-121), et un sixième revers de suite pour Chicago…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Bradley Beal de retour dans le cinq des Suns. Mike Budenholzer cherchait un petit ajustement pour mettre fin à une série de quatre revers qui a ressorti Phoenix du Top 10 à l’Ouest. C’est donc Tyus Jones qui en a fait les frais au profit de Bradley Beal, de retour dans le cinq majeur. Le résultat n’a pas été spécialement saisissant. Car si Bradley Beal a tenu son rang, Tyus Jones est quant à lui passé à côté de son match. À voir si Coach Bud’ en fera de même lors du prochain déplacement à Toronto.

– Une dernière action symbolique. La dernière possession des Suns a été le symbole de la force que peut générer ce « Big Three » Beal-Booker-Durant, à condition de jouer avec justesse et confiance. C’est ce qui s’est passé sur cette séquence, Chicago ayant choisi de faire une prise à deux sur Kevin Durant pour l’obliger à lâcher le ballon. Sans réfléchir, KD a trouvé Devin Booker qui a trouvé le joueur esseulé, Bradley Beal en l’occurrence, qui a su mettre le panier de la victoire. Du basket simple, basique… et qui gagne.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.