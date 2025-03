Ty Jerome et les Cavaliers ont trouvé les arbitres « particulièrement mauvais »

53 fautes, 70 lancers-francs (35 de chaque côté, pas de jaloux), deux joueurs exclus pour six fautes et 2h51 de match : ce Cavaliers – Blazers n’a pas exactement été le match le plus fluide de la saison.

Cleveland s’en contentera, vainqueur après avoir remonté 18 points de retard en deuxième période avant de s’imposer en prolongation. Il y avait pourtant des choses à redire de cette soirée, et certains membres de la franchise de l’Ohio ont trouvé leur principale source de mécontentement : le trio arbitral du soir.

Donovan Clingan ? 6 fautes en 11 minutes !

Pat Freher, Natalie Sago et Jenna Shroeder étaient dans le viseur des vainqueurs du soir, Ty Jerome en particulier, très agacé des nombreux coups de sifflet. « Je pense que les arbitres ont été particulièrement mauvais ce soir, notamment Natalie, elle a vraiment été mauvaise » a carrément lâché le sixième homme des Cavaliers. « Ce genre de choses arrivent. Ils perdent en quelque sorte le contrôle du match et vous devez alors simplement garder la tête froide. J’ai trouvé que la première période était ridicule. Le troisième quart-temps était affreux. »

Les fans de la Rocket Arena ont eux aussi manifesté leur mécontentement à plusieurs reprises dans la rencontre, huant les décisions du corps arbitral. Portland n’a de son côté pas trouvé à y redire, Chauncey Billups assurant en conférence de presse que ses hommes avaient « vraiment fait du bon boulot pour attaquer ces gars et à aller sur la ligne des lancers, ce qui était un des points sur lesquels nous avions insisté. »

Ces fautes ont pourtant coûté cher aux Blazers, alors que le rookie Donovan Clingan a reçu six fautes en à peine 11 minutes, et que le sort de la partie s’est en partie décidé grâce à quatre lancers-francs de De’Andre Hunter, crucial dimanche, dans la dernière minute de la prolongation.

Ty Jerome vers une amende

« Le match était tellement haché » a pour sa part estimé son homologue des Cavaliers, Kenny Atkinson. « Il faudrait que je revois le film du match. Nous avons de très bons arbitres dans cette ligue. Je pense que ce n’était pas un super spectacle pour les fans, pour les médias ou pour nous les coachs. C’était comme si le jeu était continuellement arrêté. Mais je vais m’arrêter là. »

Kenny Atkinson n’a pas voulu en rajouter pour éviter une possible amende adressée par la NBA… à laquelle ne devrait pas échapper Ty Jerome. Pour des faits similaires cette saison, Anthony Edwards avait reçu 75 000 dollars le 21 décembre dernier suite à un match contre Golden State.

En plus d’avoir reçu une faute technique durant le match, Ty Jerome s’est moqué des arbitres en criant faute après que les coups de sifflet aient retentis. Cela ne l’a pas empêché de signer une nouvelle très belle sortie (25 points, 6 passes, 5 rebonds, 6 interceptions) et les Cavaliers d’être la première équipe à atteindre les 50 victoires.