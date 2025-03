Les Cavaliers reviennent de l’enfer face aux Blazers !

Quel match de fou furieux ! Il a fallu plus de trois heures de temps effectif pour départager les Cavaliers et des Blazers qui n’en finissent plus de surprendre dans le bon sens du terme. Au terme d’une opposition de haut niveau, c’est finalement Cleveland, privé de Donovan Mitchell (repos) puis Evan Mobley (sorti pour six fautes) qui a réussi à arracher la décision, avec un tandem Strus-Hunter qui a fait preuve d’un grand sang-froid pour seconder un Ty Jerome encore éblouissant (25 points, 5 rebonds, 6 passes décisives et 6 interceptions).

Sur sa lancée et en pleine confiance, Portland a attaqué la partie tambour battant, jouant sans complexe sur le parquet du meilleur bilan de la ligue, avec ses armes du moment, Shaedon Sharpe et Deni Avdija, bien aidés par un Toumani Camara toujours aussi saignant, pour finir au dunk ou sanctionner de loin (16-21).

À leurs côtés, l’entrée de Scoot Henderson a également été remarquée, le meneur sophomore ayant enchaîné un 3-points, un floater et un lancer pour maintenir les Blazers en tête après 12 minutes malgré le coup de chaud du trio Jerome-Okoro-Merrill de loin (24-27).

Jusqu’à +18 pour les Blazers !

Les Cavaliers ont pu compter sur un gros passage d’Evan Mobley, auteur de 8 des 10 premiers points de son équipe en deuxième quart-temps pour reprendre brièvement le contrôle du match (34-31). Jarrett Allen y est aussi allé de son offensive avec un floater main gauche (!) suivi d’un alley-oop féroce ligne de fond pour répondre au nouveau dunk de Toumani Camara (40-37). Mais la fin de la première mi-temps a clairement été à sens unique, en faveur de Portland avec un retentissant 15-0 avant le repos !

Scoot Henderson a montré la voie d’un panier à 3-points avant d’être imité ensuite par Duop Reath et Toumani Camara, jusqu’au point d’exclamation final d’Anfernee Simons d’un dunk en contre-attaque pour offrir 12 longueurs d’avance à la franchise de l’Oregon (42-54) !

L’écart est tout de même monté jusqu’à +17 au retour des vestiaires, entre le 3-points d’Anfernee Simons et les points arrachés près du cercle par la paire Camara-Avdija (44-61), jusqu’au réveil des locaux. Il a alors fallu moins de deux minutes à Max Strus et De’Andre Hunter pour planter deux paniers à 3-points chacun et remettre les Cavaliers dans le droit chemin (56-63). Pas de quoi déstabiliser les Blazers pour autant, avec notamment un Deni Avdija bluffant, allant chercher six points sur la ligne de réparation, un 2+1 et un 3-points, sans oublier sa passe dans le dos pour Shaedon Sharpe en transition (60-77) !

L’international israélien ne s’est pas arrêté là, distribuant deux passes décisives de plus pour Duop Reath et Scoot Henderson pour un 3-points improbable, afin de faire repasser l’avance des Blazers à +18 (64-82).

Cleveland revient en un éclair, Portland ne craque pas : prolongation !

C’est à ce moment que Ty Jerome a redoublé d’efforts pour maintenir son équipe en vie, multipliant les actions décisives jusqu’à son 3-points au buzzer du troisième quart-temps pour ramaner les siens à -10, déjà un petit miracle (79-89).

En pleine euphorie, les Cavaliers ont alors très vite rattrapé leur retard, entre les deux flèches de loin de Sam Merrill, le 2+1 de Ty Jerome puis deux nouveaux paniers à 3-points signés De’Andre Hunter (104-103). La pression a soudainement changé de camp, mais Portland a tenu bon, s’en remettant à la paire Avdija-Camara puis au sang-froid du tandem Sharpe-Simons sur la fin pour arracher la prolongation, Darius Garland ratant un précieux lancer-franc après le 3-points inscrit par Max Strus depuis le corner à 15 secondes de la fin (118-115). Anfernee Simons n’a quant à lui pas manqué ses quatre dernières tentatives, prolongeant ainsi le plaisir de cinq minutes d' »overtime » (119-119).

Cinq minutes dont les Cavaliers ont su tirer profit, non sans avoir dû batailler, emmenés par un Max Strus clinique, pour faire mouche de loin ou trouver Jarrett Allen au alley-oop (126-121), puis un De’Andre Hunter décisif, pour scorer deux lancers et inscrire le 3-points du match en réponse à celui d’Anfernee Simons (131-129). Héros du soir, c’est encore lui qui a pris le rebond de la gagne avant d’inscrire les deux derniers lancers du match à quatre secondes de la fin pour sécuriser la victoire au bout du suspense, 133 à 129 !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une cinquantième rugissante. Les Blazers n’ont pas été loin de décrocher une cinquième victoire de suite aux airs d’exploit sur le parquet de la meilleure formation de la NBA. Mais celle-ci a tenu son rang pour rester maître sur ses terres, décrochant au passage sa 10e victoire de suite pour afficher 50 succès au compteur cette saison, en 60 matchs disputés. Une cinquantième dont les Cavaliers et leurs fans se souviendront !

– Le duel de folie entre Deni Avdija et Ty Jerome. Les deux ont réalisé un match époustouflant. C’est le premier qui a longtemps dominé les débats, avec notamment 13 de ses 30 points inscrits en moins de dix minutes dans le troisième quart-temps pour faire passer les siens à +18. C’est également lui qui a donné de sa personne pour provoquer la 6e faute personnelle d’Evan Mobley en fin de quatrième quart-temps. S’il a terminé avec son premier triple-double en carrière à 30 points (pour 12 rebonds et 10 passes décisives), l’ailier des Blazers n’a pu que constater les dégâts réalisés par un Ty Jerome qui marche sur l’eau depuis le All-Star Break. C’est lui qui a sonné la révolte en fin de troisième quart-temps et qui a permis aux Cavs de revenir de nulle part en un rien de temps. Un duel à distance passionnant qui a rythmé la rencontre, même si bien d’autres joueurs ont brillé à leurs côtés.

– Le final éblouissant de De’Andre Hunter. Lui aussi a été le grand bonhomme de la fin de match, entre ses deux paniers coup sur coup à 3-points dans le quatrième quart-temps pour faire repasser les siens en tête. Mais que dire de son final en prolongation, lorsqu’il est allé chercher deux points précieux sur la ligne de réparation avant de répondre au 3-points d’Anfernee Simons dans un final qui a ressemblé à un combat de boxe où les deux équipes n’ont cessé de se rendre coup pour coup. C’est également lui qui a pris le rebond de la victoire et inscrit les deux derniers lancers synonymes de victoire. Pour sa deuxième titularisation depuis son arrivée à Cleveland, en remplacement de Donovan Mitchell, il a fini à 32 points, soit à trois unités de son record personnel.

