Donovan Mitchell et Jayson Tatum électrisent le choc Celtics – Cavs

Après une lourde défaite contre les Pistons, les Celtics défiaient les Cavaliers, la meilleure équipe de la NBA, et les champions 2024 ont attaqué la rencontre pied au plancher. Après deux minutes, il y a déjà 11-0 et Kenny Atkinson n’a pas d’autre choix que de prendre un temps-mort. Jaylen Brown et Jayson Tatum sont ultra-agressifs, et le festival se poursuit puisque les Celtics doublent leur avance en trois minutes pour mener 25-3 !!!

Avec un 7 sur 9 à 3-points, Boston réussit le début de match idéal, et Tatum est tout simplement inarrêtable avec 18 points, 7 rebonds, 3 passes et 1 contre en premier quart-temps ! Après douze minutes, et malgré un bon Ty Jerome, les Celtics mènent 38-26. Les All-Stars répondent présent, et Donovan Mitchell plante sept points de suite pour permettre aux Cavaliers de signer un 17-5. L’écart n’est plus que de deux points (49-47) à six minutes de la pause.

Tatum en lévitation !

Jayson Tatum reprend le match à son compte pour creuser l’écart, et à la pause, les Celtics mènent 74-64. Les joueurs comme les spectateurs ont mérité de reprendre leur souffle ! Au retour des vestiaires, le duo Brown-Tatum poursuit son festival, mais Donovan Mitchell est lui aussi en lévitation. A nouveau, il plante 10 points de suite, et à la fin du 3e quart-temps, les Celtics ne mènent plus que 98-95.

Pendant que Tatum souffle, Evan Mobley prend la suite de Mitchell, et il inscrit 9 points d’affilée pour donner l’avantage aux Cavaliers (104-101).

Le temps-mort de Joe Mazzulla stoppe l’hémorragie et permet de remettre Tatum en jeu. Pendant que Brown se fait bâcher par Isaac Okoro, Jayson Tatum se démène au rebond offensif pour tenter de recoller au score (106-103).

Garland finit le boulot

Mais les Cavaliers sont imperturbables, et Darius Garland assomme le TD Garden avec un 3-points à neuf mètres (114-108). En sortie de temps-mort, Tatum s’en va dunker, et les Celtics signent deux grosses défenses avant d’égaliser (114-114) grâce à Jaylen Brown. Mais la paire Mitchell-Garland est impressionnante de justesse, et Mitchell va chercher le panier avec la faute. Après une faute offensive de Tatum, à moins de deux minutes de la fin, c’est Garland, qui met fin à tout suspense, pour porter l’écart à +7. Ce sera l’écart final : 123-116.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jayson le magnifique. Jayson Tatum a été exceptionnel en première mi-temps avec 30 points, 9 rebonds et 7 passes à 11/17 au tir et 4/8 à 3-points. Depuis l’introduction du « play-by-play », jamais un joueur n’avait réussi une telle première mi-temps ! A l’arrivée, l’ailier compile 46 points, 16 rebonds et 9 passes décisives à 19/37 au tir.

– La richesse du banc. Alors que les Celtics étaient privés de Jrue Holiday et Kristaps Porzingis, les Cavaliers étaient au complet, et la rotation est aussi riche que talentueuse. Les remplaçants apportent 33 points, contre 6 seulement pour le banc de Boston.

– L’impact d’Hunter. On savait que les Cavaliers avaient réalisé une grosse pioche, et De’Andre Hunter s’impose comme le leader du banc. Auteur de 12 points avec un 3 sur 3 de loin, il permet de Kenny Atkinson de jouer « small ball », et c’est ce qui a permis à Cleveland de revenir dans le match.

