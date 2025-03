Vaincus mais pas abattus, les Pistons sont juste tombés sur plus fort

Affamés par sept victoires de suite, les Pistons allaient-ils avoir de la place pour manger les champions NBA 2024 et 2023 dans la même semaine ? Oui, pour ce qui est de Boston, ce qui a porté la série de la franchise à huit succès de rang. Alors, les Nuggets en dessert désormais ? Non, là, ce fut trop. Cade Cunningham et ses coéquipiers étaient repus et Denver, c’était un trop gros morceau.

« C’est ainsi. Avec leur style, avec ce pivot qui a tellement la balle dans les mains, et tellement de mouvements sans le ballon, c’est une équipe unique », constate JB Bickerstaff. « Ils testent la discipline de leur adversaire et sont vraiment spéciaux. Ce n’est pas une équipe NBA classique. C’est très bien d’affronter une telle formation, de pouvoir faire des erreurs et d’apprendre de cela. Quand on donne à une équipe de ce calibre, qui a gagné le titre, autant d’opportunités de prendre l’avantage, ça devient difficile. »

Surtout quand le All-Star des Pistons passe à côté de son match, étant limité à 11 points à 3/12 au shoot. « Il a connu une soirée compliquée. Ils étaient déterminés à ne pas le laisser jouer, il y a eu une tonne de prises à deux, pour qu’il lâche le ballon », analyse son coach.

« Allons signer une neuvième victoire en dix matches »

La franchise du Michigan, invaincue depuis trois semaines, n’avait plus connu une telle série – huit succès – depuis la saison 2007/08. Comment descendre de ce nuage ?

« Pour le groupe, perdre n’est pas un sentiment agréable et, on peut dire que, dans ce vestiaire, gagner est une sensation contagieuse », constate Tobias Harris. « On est impatient d’avoir un autre match. Globalement, l’équipe a fait un remarquable travail pour continuer d’être enthousiaste les uns pour les autres, pour profiter de ce moment, mais aussi pour pratiquer notre basket et jouer plus dur que l’adversaire. »

Si cette série est terminée, une autre peut commencer dès ce samedi soir avec la réception des Nets, puis un déplacement à Utah. Deux adversaires très abordables. « On a gagné huit matches de suite. Allons signer une neuvième victoire en 10 matches, c’est ça l’état d’esprit », annonce Malik Beasley.