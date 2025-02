Zeke Nnaji dans la rotation des Nuggets en playoffs ?

« Jok rend le jeu si facile. » Ce constat pourrait venir de n’importe quel joueur des Nuggets, mais il vient de Zeke Nnaji dont le temps de jeu est en hausse ces dernières semaines. Avec, donc, des minutes partagées avec son leader Nikola Jokic. Ce dernier, face aux Pacers il y a quelques jours par exemple, a trouvé à plusieurs reprises son compère de raquette, auteur de 14 points.

« Il attire tellement l’attention sur lui que vous êtes constamment ouvert, qu’il s’agisse d’un tir à 3-points, d’une coupe vers le cercle ou même d’un rebond offensif facile parce qu’il est contesté par trois autres joueurs. Il rend tout le monde meilleur. C’est sympa de jouer avec lui », développe le joueur de 24 ans.

Présent aux Nuggets depuis 2020, et sa Draft à la 22e position, il ne découvre évidemment pas aujourd’hui le talent du Serbe. Seulement, Zeke Nnaji en profite davantage en ce moment. Du fait de l’indisponibilité de Peyton Watson, il récupère des minutes et aligne les performances à 10 points ou plus en février, avec plusieurs mois de compétition beaucoup plus discrets.

Manquant encore de régularité dans son jeu, l’intérieur tourne à 7 points (57% aux tirs dont 37% de loin) et 4 rebonds depuis 10 matchs, en 21 minutes. De quoi pousser Mike Malone à l’intégrer dans sa rotation pour les phases finales ? Ce rôle de 7e ou 8e homme est également susceptible d’être occupé par Julian Strawther. Seulement, des interrogations subsistent sur la défense. Selon Mike Malone, les adversaires le « ciblent » même en défense.

Rester dans l’instant présent

« Sans trop s’avancer, il faut juste continuer à être présent, rester dans l’instant présent. C’est ce qu’a fait Zeke. Depuis que Peyton Watson est absent, on a fait appel à lui. Il est resté prêt. Il est allé sur le terrain et a fait son travail. Et il a montré qu’il avait sa place sur le terrain. J’ai donc toute confiance si je dois faire appel à Zeke Nnaji à n’importe quel moment de la saison, je le ferai en toute sérénité », note le coach.

Son joueur n’attend que ça. « À chaque fois que vous avez l’opportunité de jouer, votre objectif est de faire partie de la rotation et de montrer que vous pouvez contribuer et aider l’équipe de manière significative », rappelle l’ailier-fort dont le manque d’adresse extérieure (26% depuis trois ans) pourrait poser question s’il était aligné avec Russell Westbrook et Aaron Gordon.

En attendant, sa forme actuelle lui vaut néanmoins les félicitations de Nikola Jokic. « C’est la première fois depuis longtemps qu’il a l’occasion de jouer beaucoup, avec des minutes importantes. Il est bon, il est décisif. Quand il est libre, il tire. Il est agressif. Il attaque les panneaux. Il est probablement encore en train d’essayer de réaliser, mais je pense qu’il fait du très bon travail », termine le Serbe.

Zeke Nnaji Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DEN 42 10 48.1 40.7 80.0 0.3 1.2 1.5 0.2 0.7 0.2 0.2 0.1 3.2 2021-22 DEN 41 17 51.6 46.3 63.1 1.4 2.2 3.6 0.4 1.9 0.4 0.6 0.3 6.6 2022-23 DEN 53 14 56.1 26.2 64.5 1.2 1.4 2.6 0.3 2.0 0.3 0.6 0.4 5.2 2023-24 DEN 58 10 46.3 26.1 67.7 1.1 1.1 2.2 0.6 1.4 0.3 0.5 0.7 3.2 2024-25 DEN 37 9 51.7 24.1 58.8 0.5 1.0 1.5 0.2 0.9 0.3 0.2 0.5 2.9 Total 231 12 51.2 35.5 65.6 0.9 1.4 2.3 0.4 1.4 0.3 0.4 0.4 4.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.