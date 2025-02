Le très beau geste de Klay Thompson pour son chirurgien

De passage à Los Angeles, sous les couleurs des Mavericks, Klay Thompson n’était pas venu les mains vides. Après la rencontre, dans les couloirs de la salle, il s’est approché d’une personne et lui a donné une boîte.

Il s’agit du Dr Richard Ferkel, qui n’est autre que le chirurgien qui s’est occupé des chevilles de Stephen Curry en 2012, mais aussi et surtout de l’opération du tendon d’Achille de Klay Thompson en 2020. À l’intérieur de la boîte, une bague de champion NBA. Celle du titre de 2022.

« Sans vous, je n’aurais jamais pu être le second meilleur marqueur d’une équipe championne NBA » lui a glissé Klay Thompson en ouvrant la boîte. « Je ne pourrais jamais assez vous remercier… Je ne pensais même pas que ce serait possible… »

Dans le passé, le Docteur Ferkel s’est occupé de Ricky Rubio, Wesley Matthews ou encore DeMarcus Cousins. En 2020, c’est lui qui s’est occupé du tendon d’Achille de Klay Thompson, qui s’était gravement blessé, alors qu’il se remettait tout juste d’une déchirure d’un ligament du genou.

Après quasiment trois ans sans jouer, Klay Thompson avait repris le chemin des terrains en janvier 2022, avant de remporter un 4e titre en carrière cinq mois plus tard.

A special moment for Klay Thompson after tonight’s game: He gave a 2022 Warriors championship ring to the legendary Dr. Richard Ferkel, who repaired Klay’s Achilles in Nov. 2020.

“Without you, I would not have been the second leading scorer on a championship team, “Thompson… pic.twitter.com/zguQkUdxNw

