Les Warriors infligent une nouvelle déculottée aux Hornets

Dans le sillage de K.J. Simpson (14 points), les Hornets prennent le meilleur départ face à des Warriors qui rentrent doucement dans leur match (14-9). Deux passes décisives et deux 3-points de Stephen Curry (15 points, 6 passes, 4 rebonds) permettent cependant à Golden State de finir le quart-temps sur un 19-4 pour virer en tête (28-18).

L’absence de LaMelo Ball se fait ressentir côté Hornets. Ils perdent douze ballons en première mi-temps et peinent à atteindre les 30% de réussite aux tirs, laissant les Warriors prendre 19 points d’avance derrière 18 points du duo Gary Payton II (14 points, 5 passes) – Buddy Hield (51-32). Il faut un trois sur trois à 3-points de Miles Bridges (9 points, 2/11 aux tirs) et Josh Green pour limiter la casse juste avant la mi-temps (56-41).

Les hommes de Steve Kerr vont rapidement tuer tout suspense. Draymond Green (15 points, 6 rebonds, 6 passes) et Jimmy Butler (6 points, 8 rebonds, 5 passes) continuent de mettre l’attaque de Charlotte sous l’éteignoir alors que Stephen Curry et Buddy Hield (16 points, 4/9 à 3-points) permettent à leur équipe de prendre plus de 30 points d’avance (93-60).

Malgré l’adresse de l’autre Curry, Seth (14 points, 4/6 à 3-points), les Hornets ne parviennent pas à éviter une troisième défaite de plus de 30 points, et établissent le record NBA du pire différentiel sur trois matchs (-131) !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– 41 passes décisives, les Warriors ont déroulé. Il n’y a pas eu beaucoup d’opposition en face mais Golden State a tout de même répété ses gammes cette nuit. Six Warriors (Curry, Green, Butler, Payton, Santos, Knox) ont terminé avec 4 passes décisives ou plus. Comme lors des deux derniers matchs, ils ont su capitaliser (37 points) sur les ballons perdus adverses (25). Steve Kerr s’est également permis de faire bosser des défenses de zone 2-3 et 1-3-1 avant d’ouvrir son banc pour débuter le dernier quart temps.

– Kevin Knox se montre. Quelques jours après avoir signé un contre de 10 jours, Kevin Knox a profité du « garbage time » pour se montrer. Drafté neuvième par les Knicks en 2018, l’ancien « bust » a rebondi avec l’équipe de G-League des Warriors, affichant ses qualités de scoreur. Cette nuit, il a marqué 12 points en 15 minutes à 4/7 à 3-points, dans l’espoir de s’adjuger un deuxième contrat de dix jours.

– Tidjane Salaün ménagé, Moussa Diabaté peu en vue. Victime d’une entorse de la cheville droite la veille à Sacramento qui ne l’avait pas empêché de terminer la rencontre, le Français a dû déclarer forfait contre les Warriors. Salaün s’est réveillé avec la cheville endolorie et le staff des Hornets n’a préféré prendre aucun risque pour le cinquième match de Charlotte lors des sept derniers jours. Moussa Diabaté (5 points, 4 rebonds, 3 passes) était lui disponible cette nuit et s’est fait expulser en fin de match.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.