Libéré par les Lakers, Armel Traoré rebondit en Espagne

Est-ce déjà la fin de l’aventure américaine d’Armel Traoré ? Non drafté en juin dernier, l’ailier fort (2m03, 97 kgs) avait été recruté dans la foulée de cette Draft par les Lakers, disputant avec eux la Summer League et se montrant essentiellement en G-League, avec ses 13.3 points et 8.3 rebonds de moyenne (à 51% au tir, dont 34% à 3-points).

Insuffisant pour les « Purple & Gold », qui l’avaient libéré afin d’offrir son « two-way contract » à Jordan Goodwin.

À 22 ans, le grand frère de Nolan Traoré a donc décidé de se relancer en Europe, en signant au BAXI Manresa, en Espagne. Un club qui pointe actuellement à la 6e place de la Liga Endesa, avec 12 victoires pour 8 défaites.

Un club qui est également toujours engagé en Champions League, sur la scène européenne.

Le natif de Créteil, passé ensuite par le Centre fédéral puis par Monaco, Evreux, les Mets 92 mais aussi Blois, s’est ainsi engagé avec le club catalan pour la fin de saison, avec une option pour la prochaine campagne.