Yoan Makoundou : « J’ai gagné en justesse et en contrôle »

Pion essentiel de l’équipe d’Ankara, actuellement 9e en championnat turc, et qualifiée en playoffs en EuroCup, Yoan Makoundou (12 sélections) fait désormais partie des « meubles » dans l’effectif tricolore des fenêtres internationales.

Actuellement sous contrat avec Monaco mais en prêt pour la deuxième fois après une pige à Podgorica (qu’il va retrouver en 8e de finale d’EuroCup d’ailleurs), l’ancien voltigeur de Cholet poursuit sa progression et fait profiter les Bleus de son explosivité et de sa rage de vaincre, tout en attendant une réelle opportunité de passer à l’étage supérieur, l’Euroleague, à court-terme.

« La transition se passe bien »

Yoan, vous êtes qualifiés, vous jouez à domicile, quelle va être l’approche de ce dernier match, face à la Bosnie, ce soir, à Orléans ?

Il ne faut pas trop se relâcher, on doit rester consistent dans nos efforts, dans l’intensité quand on est sur le terrain. On doit continuer à bien partager le ballon et rester concentré. Avec les joueurs, le talent et l’intensité qu’on a, ça devrait bien se passer.

Vous avez connu Vincent Collet, cet été notamment en prépa’, et maintenant Freddy Fauthoux, comment se passe, selon vous, la transition entre les deux sélectionneurs ?

La transition se passe bien. Après, il y a aussi beaucoup de nouveaux dans le staff. Globalement, tout se passe bien, tout le monde trouve son rôle, sa place. On est content d’être dans le groupe, la transition se passe bien.

Personnellement, avez-vous un rôle différent maintenant ?

Un peu, mais après, j’ai eu la chance de pouvoir progresser [en club] donc je peux aller gagner un rôle un peu plus important. Après, je sais ce que je dois apporter : de l’intensité, de la défense, prendre les tirs ouverts. J’ai un peu plus de responsabilités sur ces fenêtres mais, comme le groupe n’est pas finalisé, ça ne veut pas dire grand-chose.

On imagine que ça vous donne des envies de jouer la grande compétition, l’Euro cet été, ce qui serait votre première ?

Bien sûr, ce serait beau. Je n’ai pas encore eu la chance de pouvoir montrer à ma mère un vrai match [de compétition] de l’Equipe de France, j’aimerais bien pouvoir le faire. ça viendra quand ça viendra.

« Ils ne me disent rien, il n’y a pas de rapport »

Après le Monténégro, vous évoluez en Turquie, que pensez-vous que vous apporte votre expérience à l’étranger ?

J’ai gagné dans la justesse, dans le contrôle aussi. Je deviens de moins en moins fougueux. Il m’arrive encore d’avoir des coups de chaud en club, ça c’est sûr. J’ai plus de maturité dans le jeu. J’arrive mieux à faire les bonnes lectures. La progression, elle est bien là et elle commence à se montrer, c’est bien, j’en suis content.

Vous restez encore assez irrégulier dans vos performances en championnat turc par exemple, d’un match à l’autre, comment l’expliquez-vous ?

Oui, c’est vrai, après, on est dans la phase retour maintenant, donc je vais réguler ça. J’ai pu échanger avec mon coach et on en a parlé. L’objectif est de trouver la bonne dynamique pour les playoffs.

Quelle est la prochaine étape pour vous ? C’est de jouer en Euroleague, n’est-ce pas ?

J’aimerais bien, ce serait bien pour moi de vraiment jouer dans une équipe Euroleague. Laquelle ? Où ? Quel coach ? Machin ? Aucune idée. Si c’est la bonne opportunité pour moi, je sauterai dessus !

A ce sujet, où en êtes-vous avec Monaco, puisque vous êtes encore en prêt en Turquie ? Quels sont vos rapports avec l’équipe du Rocher ?

Ils ne me disent rien, il n’y a pas de rapport. Je suis dans mon coin, ils sont dans le leur. Je m’occupe de ma progression, je me concentre sur mon jeu et sur le terrain. Après, tout ce qui en sort, je laisse ça à mon agent. Je le laisse gérer.

Propos recueillis à Orléans