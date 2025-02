Habitués aux raclées, les Blazers savourent leur record de franchise

Cette saison, ils avaient pris 42 points face au Jazz et 45 face aux Grizzlies. Ce qui était moins que les désastres de la saison passée : -60 face au Heat, et même -62 face au Thunder. Chauncey Billups et ses Blazers sont devenus des habitués aux raclées ces dernières années.

On comprend mieux leur bonheur à infliger le même sort à un adversaire, en l’occurrence les Hornets la nuit passée. Avec quatre éléments à 20 points ou plus (Anfernee Simons, Shaedon Sharpe, Toumani Camara et Jabari Walker), les joueurs de l’Oregon ont affiché une attaque de feu tout en cadenassant la formation adversaire.

À l’image du leader d’en face. « On avait très peur de LaMelo (Ball), Toumani a fait un boulot incroyable sur lui », complimente Chauncey Billups dont le spécialiste défensif a limité le meneur d’en face à 5 points avec 1/10 aux tirs. Sa pire soirée de l’année.

Dans ce contexte, l’écart s’est naturellement creusé : +17 après 12 minutes (38-21), puis +33 à la pause (73-40). Les locaux reprendront 10 points d’avance supplémentaires dans les deux quart-temps suivants, pour finir donc sur un avantage final de 53 unités (141-88).

Une collection de records de saison

Ils surpassent ainsi le record de franchise de la plus large victoire, en date de novembre 1982 avec une victoire de 50 points face aux Cavs. Les Blazers ont ainsi de quoi savourer. « Oh, absolument ! Absolument. On a clairement été trop de fois de l’autre côté. C’est ce que j’ai dit à nos gars : ça fait du bien d’être de ce côté. C’est bon de voir nos gars connaître autant de succès en jouant de la bonne façon », admet Chauncey Billups.

Celui-ci voit cette rencontre comme l’aboutissement du sérieux de ses joueurs par rapport aux « choses sur lesquelles on se focalise au démarrage d’un match ». Exemple : le rebond. Sa formation a terminé avec 20 prises de plus (57-37) que l’équipe adverse. « C’est notre record cette saison. »

Tout comme le nombre de points inscrits, de paniers à 3-points convertis (20), de passes générées (37)… Chauncey Billups avait également mis l’accent sur le fait de limiter les ballons perdus en transition. Ses hommes en ont encore perdus 19, mais ont quand même marqué 36 points en contre-attaque.

Ses Blazers, qui ont mis fin à une série de quatre revers après six succès de suite auparavant, viennent de s’inviter dans les livres d’histoire du club. « C’est assez incroyable pour une franchise historique. Cette franchise existe depuis longtemps (ndlr : depuis 1970). C’est une prouesse assez incroyable », répète le coach.