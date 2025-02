Russell Westbrook ou Christian Braun ? Michael Malone heureux d’avoir un choix difficile à faire

« Vous ne pensez tout de même pas que je vais répondre ici et maintenant, non ? » Michael Malone s’amuse avec les journalistes. Néanmoins, tout le monde est impatient de savoir qui va accompagner Jamal Murray, Michael Porter Jr., Aaron Gordon et Nikola Jokic dans le cinq majeur : Russell Westbrook ou Christian Braun ?

La question se pose puisque le premier va revenir de blessure et qu’il était devenu titulaire il y a quelques semaines, au détriment du second. Sauf que le MVP 2017 s’est blessé et l’arrière a alors conservé sa place dans le cinq majeur pour sept matches de suite avant le All-Star Game. Mieux : il a brillé avec 19.9 points à 59% de réussite au shoot, 8.1 rebonds, 3.9 passes et 1.6 interception de moyenne dans les sept victoires des champions NBA 2023.

« Je suis très chanceux d’avoir une décision compliquée à prendre »

Alors, faut-il garder Christian Braun et surfer sur la dynamique ou revenir au choix initial, celui de donner du temps de jeu à Russell Westbrook pour qu’il évolue davantage avec Jokic ?

« Tout ce que je peux dire, c’est que c’est bien d’avoir des options », répond le coach des Nuggets. « On a une équipe en bonne santé et c’est évident que Westbrook a fait de bonnes choses pour nous. Braun, ces sept derniers matches, a été incroyable. Donc les gens disent que c’est une décision difficile. Je vois les choses de manière inverse : je suis très chanceux d’avoir une décision compliquée à prendre, avec des joueurs de qualité qui ont un vrai impact. Après, ce n’est jamais l’histoire d’un joueur, il s’agit surtout de ce qui est le mieux pour l’équipe. »

On verra ce jeudi soir contre les Hornets quel joueur aura les faveurs de Michael Malone, même si ce dernier précise que ce ne sera pas gravé dans le marbre. « On va faire ce qui est le mieux sur le moment et ça peut ensuite changer. On a fait des changements durant la saison », indique le technicien.