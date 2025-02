De’Aaron Fox est focalisé sur le « combat de la possession »

Bonnet blanc sur la tête et petite veste noire, De’Aaron Fox – parfaitement apprêté – semblait surtout reposé, au lendemain du All-Star Break. Une coupure de quelques jours visiblement bénéfique pour le natif de La Nouvelle-Orléans (Louisiane), qui a passé quelques jours à Houston – où il avait déjà un pied à terre. « Je n’ai pensé à rien, même pas à déménager, j’ai vécu tellement de choses depuis plusieurs semaines », souffle le joueur de 27 ans, passé des Kings aux Spurs, le 5 février dernier.

Dans l’une des suites du luxueux « Four Season Hotel » où les Spurs séjournent pour leurs deux rencontres « à domicile » délocalisées dans la capitale texane, Austin, l’ancien meneur des Kings a également fait part de son « excitation » et de son impatience de jouer au Moody Center, l’antre des Texas Longhorns en NCAA.

Face aux Suns et aux Pistons en « back-to-back », il espère réchauffer le cœur des fans de San Antonio, alors que le Texas connait un froid glacial depuis quelques jours.

Surtout, le 5e choix de la Draft 2017 se dit déterminé à aider les Spurs dans leur projet de reconstruction.

« Je voulais venir ici car ce groupe-là a beaucoup de potentiel et pourra certainement faire de grandes choses dans cette ligue », clame-t-il. Ce contexte où les attentes sont très élevées, l’ancien lycéen de Cypress Lakes High à Katy (Texas) l’a déjà connu à son arrivée à l’université. « Quand vous vous engagez à Kentucky, vous vous attendez à remporter un titre chaque année, même si plus de la moitié de notre cinq majeur avait 18 ans. Donc dès que je suis arrivé en NBA, l’une des choses les plus importantes pour moi était de participer aux playoffs ». Un objectif qu’il atteindra au bout de sa sixième saison avec les Kings, en 2022/23.

Pour Kevin Durant, De’Aaron Fox est « un problème »

Dans le creux de la vague depuis le début d’année 2025 avec 6 victoires en 19 matchs, et désormais privés de « Wemby », les Spurs ont connu un « Rodeo Road Trip » compliqué avec deux défaites au buzzer en « back-to-back » chez le Magic et les Hornets.

« Quand Mike Brown coachait encore les Kings, il nous disait qu’il fallait remporter le « possession game » (le combat de la possession), en évitant les pertes de balles et en grattant des rebonds offensifs, pour se donner de fortes chances de l’emporter. Et sur nos premiers matchs, on a réussi à contrecarrer le plan de nos adversaires. Avec les qualités athlétiques et la taille des joueurs, je sentais qu’on était capable de voler partout en défense. Bien évidemment, avoir un joueur comme Victor Wembanyama en défense nous donne un certain confort car on peut tenter une interception, tout en sachant qu’il y a d’autres joueurs en défense derrière. On fait un meilleur travail récemment sur ce point-là mais il faut qu’on soit plus consistant et qu’on gagne ces « possession games » ».

Précieux lors de ses cinq premiers matchs avec les Spurs (21,6 points à 50 % de réussite aux tirs, 7,8 passes, 3,4 rebonds et 1,8 interception en 22 minutes), De’Aaron Fox réalise ainsi des débuts prometteurs avec San Antonio.

« Vous le mettez dans n’importe quelle équipe, il sera un problème pour ses adversaires », a précisé Kevin Durant, mercredi, à la sortie de l’entrainement, qui estime que les Spurs « seront une grande équipe à l’avenir ». « De’Aaron est un joueur de renommée mondiale, un All-Star qui peut tout faire en attaque sur un terrain : passer le ballon, être athlétique, tirer à 3-points… Il faut simplement réussir à créer une cohésion. »

De notre envoyé spécial à Austin (Texas).