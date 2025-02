Malgré une année difficile, le soldat Aaron Gordon se tient prêt

Ses prises de parole au sujet de cet événement tragique ont été peu nombreuses. En mai dernier, Aaron Gordon a perdu son frère, Drew, dans un accident de voiture. Un drame survenu quelques jours après la fin du parcours en playoffs de l’intérieur des Nuggets et de sa formation.

Interrogé aujourd’hui par le Denver Post, il explique comment il a géré cette perte. « Grâce au pouvoir de la perspective, je dirais. Il suffit de garder les choses en perspective. Si je devais m’étendre sur le sujet, mes neveux sont en bonne santé, ma famille est en bonne santé. On s’occupe bien de ma famille. Je fais quelque chose que j’adore faire et j’ai l’opportunité de le faire au plus haut niveau. Je reste donc positif, cohérent et concentré sur l’essentiel, sans perdre le fil », témoigne Aaron Gordon.

Ses coéquipiers aussi, l’ont aidé en ce sens. Nikola Jokic et les autres n’ont pas manqué de le soutenir pour traverser cette épreuve. « Ils sont là pour moi tous les jours. Chaque jour. La seule façon de leur rendre la pareille est de faire de mon mieux pour les aider à gagner d’autres bagues », formule le joueur de 29 ans.

Pas simple à faire quand, en plus de ce contexte, il a dû faire face à des soucis de santé cette saison. Auteur d’un gros début d’exercice, il a été sur la touche plusieurs semaines en raison d’une blessure au mollet. Fin décembre, Aaron Gordon est repassé par la case infirmerie pour deux semaines.

Faire quelque chose de spécial

En conséquence, il a déjà manqué plus d’une vingtaine de rencontres. En son absence, Mike Malone a dû revoir ses plans, repenser son cinq et ses Nuggets ont connu des passages compliqués niveau résultats.

« Il y a eu beaucoup de hauts et de bas au début, mais tout le monde commence à se respecter et à se comprendre. On doit continuer à se serrer les coudes, jouer dur. Tout le monde doit prendre soin de soi, mais on a l’opportunité de faire quelque chose de spécial », se projette l’intérieur.

Ce dernier, rassuré sur son genou, estime que Russell Westbrook et lui se doivent d’être des liants dans une équipe où ils sont au service de leur leader, Nikola Jokic, et de ses lieutenants, Jamal Murray et Michael Porter Jr..

Aaron Gordon a d’autant plus de facilité à le faire – accepter de sortir du banc ou voir son volume de tirs et ses minutes baisser – qu’il se sent reconnaissant envers ses coéquipiers.

« Lorsque vous faites quelque chose de très difficile, et que vous essayez de le faire pour vous-même, cela rend les choses beaucoup plus difficiles. Contrairement au fait de relever le même défi et de le faire pour quelqu’un d’autre, cela devient beaucoup plus facile », philosophe-t-il à propos de cet altruisme.

Aaron Gordon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 ORL 47 17 44.7 27.1 72.1 1.0 2.6 3.6 0.7 1.8 0.4 0.8 0.5 5.2 2015-16 ORL 78 24 47.3 29.6 66.8 2.0 4.5 6.5 1.6 2.0 0.8 0.8 0.7 9.2 2016-17 ORL 80 29 45.4 28.8 71.9 1.4 3.6 5.1 1.9 2.1 0.8 1.1 0.5 12.7 2017-18 ORL 58 33 43.4 33.6 69.8 1.5 6.4 7.9 2.3 1.9 1.0 1.8 0.8 17.6 2018-19 ORL 78 34 44.9 34.9 73.1 1.7 5.7 7.4 3.7 2.2 0.7 2.1 0.7 16.0 2019-20 ORL 62 33 43.7 30.8 67.4 1.7 5.9 7.7 3.7 2.0 0.8 1.6 0.6 14.4 2020-21 * All Teams 50 28 46.3 33.5 65.1 1.5 4.1 5.7 3.2 1.8 0.7 1.9 0.7 12.4 2020-21 * DEN 25 26 50.0 26.6 70.5 1.5 3.2 4.7 2.2 1.6 0.7 1.2 0.6 10.2 2020-21 * ORL 25 29 43.7 37.5 62.9 1.6 5.1 6.6 4.2 2.0 0.6 2.7 0.8 14.6 2021-22 DEN 75 32 52.0 33.5 74.3 1.7 4.2 5.9 2.5 2.0 0.6 1.8 0.6 15.0 2022-23 DEN 68 30 56.4 34.7 60.8 2.4 4.1 6.6 3.0 1.9 0.8 1.4 0.8 16.3 2023-24 DEN 73 32 55.6 29.0 65.8 2.4 4.1 6.5 3.5 1.9 0.8 1.4 0.6 13.9 2024-25 DEN 32 27 50.2 41.4 79.6 1.5 3.3 4.8 3.2 1.5 0.5 1.2 0.2 12.1 Total 701 29 48.1 32.6 68.8 1.8 4.5 6.2 2.7 2.0 0.7 1.5 0.6 13.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.