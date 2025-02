Court of Gold : la série Netflix sur les JO 2024 est disponible

Ça y est, la série « Court of Gold » est disponible sur Netflix. Produits par Words & Pictures, Olympic Channel et Higher Ground Productions, les six épisodes plongent au cœur du tournoi de basket masculin des JO 2024.

On suit ainsi les États-Unis, la France, la Serbie, l’Allemagne et le Canada avec énormément de témoignages, de Nicolas Batum à Stephen Curry en passant par Victor Wembanyama, Kevin Durant, Dwyane Wade, Bam Adebayo, Shai Gilgeous-Alexander, Evan Fournier, Rudy Gobert ou encore Bogdan Bogdanovic et Steve Kerr.

L’occasion de découvrir l’énorme coup de gueule du capitaine des Bleus à la mi-temps du match de poules face à l’Allemagne, les moments de tension qui ont suivi les propos d’Evan Fournier après la première phase, les discours de Vincent Collet avant le quart de finale et la demi-finale, et bien sûr la façon dont les protagonistes, Stephen Curry et Nicolas Batum, ont vécu le « Golden Dagger » du meneur de jeu des « Avengers » lors de la grande finale.

« En tant que joueur, c’est dur » résume ainsi Nicolas Batum, qui défendait sur ce tir incroyable qui a mis fin aux rêves d’or des Bleus. « Mais parfois, il faut respecter… Car c’était dingue. 99,9999% des joueurs dans le monde auraient raté ce tir. Il n’y avait qu’un seul gars pour le réussir. Lui. » Malheureusement pour la France…