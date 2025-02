Nolan Traoré envoie un message fort lors de la Leaders Cup

Il y a quelques jours, ESPN avait lourdement fait chuter Nolan Traoré dans sa « Mock Draft », le meneur de Saint-Quentin tombant à la 14e place, en se faisant même doubler par Joan Beringer…

La réponse est venue en Leaders Cup, où le « SQBB » affrontait Paris, le tenant du titre, en quart de finale. L’occasion pour Nolan Traoré, qui avoue que le classement d’ESPN est une « une source de motivation », de remettre les pendules à l’heure, avec une performance majuscule : 20 points à 9/16 au tir et 5 passes en 26 minutes !

« Son meilleur match » lâchait son coach, Julien Mahé, fier du caractère affiché par son joueur. « Depuis le début de saison, il était en difficulté face aux équipes de ce niveau-là et aujourd’hui (hier), il n’a pris que des bonnes décisions. Il a trouvé ses coéquipiers dans les bons timings et a très bien défendu. »

« Il n’a peur de rien »

ESPN expliquait que les scouts et les dirigeants NBA interrogeaient le leadership et la dureté du meneur de jeu de 18 ans ? Nolan Traoré a répondu en utilisant sa vitesse pour punir ses adversaires et relancer son équipe chaque fois qu’elle en a eu besoin. « Il l’a montré encore ce soir : il n’a peur de rien », rajoutait son coéquipier Enzo Goudou-Sinha. « Il nous a portés pendant tout le match. »

Toujours sobre, l’intéressé mettait surtout en avant la victoire (92-86) et l’accession en demi-finale, où Saint-Quentin affrontera Le Mans. Et ce sont donc ses coéquipiers et ses adversaires qui ont fait sa promotion.

« Sur le terrain, on entend qu’il donne de la voix, il mène ses coéquipiers et on voit que c’est déjà un leader à son âge, chapeau », pouvait conclure Yakuba Ouattara, l’arrière de Paris.