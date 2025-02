Jonathan Givony, le gourou ESPN de la Draft, vient de mettre à jour son « Big Board ». Comme il s’appuie sur le retour de nombreux dirigeants et scouts, c’est toujours un état des lieux intéressant pour les prospects.

Et la grosse surprise, côté français, c’est que Nolan Traoré n’est plus le premier tricolore du classement !

Le meneur de Saint-Quentin a certes réussi quelques belles performances mais ESPN note que des équipes s’interrogent sur « ses qualités de leader et sa dureté ». À 18 ans, le frère d’Armel (10.6 points et 5.2 passes de moyenne en Betclic Elite, à 36% de réussite au tir dont 27% à 3-points) paye peut-être surtout le rythme et la charge de cette première partie de saison, et il peut donc faire rebondir sa cote sur la fin de campagne, maintenant que son club est éliminé de la Champions League et qu’il jouera donc moins de matchs.

Nolan Traoré tombe en tout cas à la 14e place du « Big Board » d’ESPN, alors que Joan Beringer fait lui une entrée spectaculaire en 12e position. Parti faire ses gammes et obtenir des responsabilités en Slovénie, le pivot de 2m10 y réussit son pari, sa polyvalence défensive et ses qualités défensives impressionnant les scouts.

Devenir un « lottery pick » serait un sacré accomplissement pour le natif de Sélestat, dans le Bas-Rhin, alors qu’il a pris sa première licence de basket il y a seulement quatre ans…

Derrière, Noa Essengue reste dans le Top 20, à la 19e place, alors que son adresse longue distance (21%) fait baisser sa cote auprès des franchises, même si son potentiel, tant offensif que défensif, intrigue. On retrouve deux autres Français dans le Top 60, avec Noah Penda à la 27e position et Maxime Raynaud à la 35e.