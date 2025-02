Le dunk final de Tristan Thompson met le feu aux poudres

En bon vétéran de la ligue (13 saisons), il sait pourtant que ce genre de choses ne se font pas. Alors que ses Cavaliers allaient tranquillement s’imposer de plus de 20 points sur le parquet des Raptors, Tristan Thompson a pourtant réclamé le cuir pour aller dunker sans opposition dans les derniers instants.

Son dunk a provoqué l’ire de la Scotiabank Arena, mais également du banc des Raptors – coachs et joueurs – alors que l’intérieur des Cavs voulait rentrer au vestiaire. Scottie Barnes et Jamal Shead sont notamment montés au créneau et les deux camps ont dû être séparés, sans que l’accrochage n’aille au-delà de l’échange verbal.

« Ce qu’a fait Tristan n’a aucune classe et est irrespectueux. Je ne vais pas tolérer cela, c’est certain. J’aime quand mon équipe se défend. C’était sans classe », s’insurge Darko Rajakovic à l’issue de la rencontre. Son homologue Kenny Atkinson a, lui, du mal à expliquer le geste de son intérieur canadien, né à Toronto.

Avant ce match, un seul panier converti en un mois

« Je ne suis pas sûr de savoir à quoi il pensait ! Parfois, vous jouez le jeu et vous réagissez. Je sais qu’avec Tristan, il n’y a pas de mauvaise intention. Parfois vous jouez, le but de ce sport est de marquer. Il a mis ce panier. C’est malheureux », regrette le coach des Cavs.

Présent sur le terrain pour quatre minutes (4 points), le joueur de 33 ans a de moins en moins l’occasion de marquer cette saison. Depuis la mi-janvier, en dix apparitions, Tristan Thompson n’avait d’ailleurs converti… qu’un seul panier dans le jeu. De là à l’imaginer avoir voulu « gonfler » ses stats…

« Ce qu’il a fait à la fin du match était un peu irrespectueux envers le basket, pas seulement envers nous. On a échangé quelques mots bien choisis. On est adultes, on passe à autre chose », se détache Jamal Shead, alors que son coéquipier Scottie Barnes n’a pas fait de commentaire.

« C’est une sorte de règle tacite de ne pas faire ça à la fin. Jamal a fait ce qu’il devait faire », défend RJ Barrett.

Tristan Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 60 24 43.9 0.0 55.2 3.1 3.4 6.5 0.5 2.2 0.5 1.4 1.0 8.2 2012-13 CLE 82 31 48.8 0.0 60.8 3.7 5.7 9.4 1.3 2.9 0.7 1.5 0.9 11.7 2013-14 CLE 82 32 47.7 0.0 69.3 3.3 5.9 9.2 0.9 2.3 0.5 1.3 0.4 11.7 2014-15 CLE 82 27 54.7 0.0 64.1 3.3 4.7 8.0 0.5 2.3 0.4 1.0 0.7 8.5 2015-16 CLE 82 28 58.8 0.0 61.6 3.3 5.7 9.0 0.8 2.5 0.5 0.7 0.6 7.8 2016-17 CLE 78 30 60.0 0.0 49.8 3.7 5.5 9.2 1.0 2.3 0.5 0.8 1.1 8.1 2017-18 CLE 53 20 56.2 0.0 54.4 2.4 4.3 6.6 0.6 1.9 0.3 0.7 0.3 5.8 2018-19 CLE 43 28 52.9 0.0 64.2 4.0 6.2 10.2 2.0 2.1 0.7 1.4 0.4 10.9 2019-20 CLE 57 30 51.2 39.1 61.5 4.0 6.2 10.1 2.1 2.2 0.6 1.8 0.9 12.0 2020-21 BOS 54 24 51.8 0.0 59.2 3.1 5.0 8.1 1.2 2.2 0.4 1.1 0.6 7.6 2021-22 * All Teams 57 16 52.8 33.3 52.6 2.1 2.9 5.1 0.6 1.7 0.4 0.8 0.4 6.0 2021-22 * SAC 30 15 50.3 100.0 53.3 2.4 3.0 5.4 0.6 1.7 0.4 1.0 0.4 6.2 2021-22 * CHI 23 16 56.5 0.0 54.2 1.8 3.0 4.7 0.6 1.7 0.5 0.5 0.3 5.7 2021-22 * IND 4 16 54.2 0.0 37.5 1.8 2.8 4.5 0.5 1.8 0.0 1.0 0.5 7.2 2023-24 CLE 49 11 60.8 0.0 28.8 1.5 2.1 3.6 1.0 1.2 0.2 0.6 0.3 3.3 2024-25 CLE 27 8 43.2 0.0 22.7 0.7 2.3 3.0 0.7 1.0 0.0 0.4 0.3 1.6 Total 806 25 52.0 23.8 59.3 3.1 4.8 7.9 1.0 2.2 0.5 1.1 0.6 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.