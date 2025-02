Neymar, invité d’honneur de la MB.04

La MB.04 est sur tous les fronts en ce début d’année 2025 ! Après avoir relancé le coloris « Golden Child » puis entamé une nouvelle collection aux couleurs des Tortues Ninja, la quatrième chaussure signature de LaMelo Ball est de retour avec un « Creativity Pack Melo x Neymar » !

Il y a deux ans, Puma avait déjà sorti une « Rise Nitro » en orange et bleu en hommage à Neymar, qui est également une égérie de la marque. Cette fois, on part sur un modèle dépareillé et une feu d’artifice de couleurs, en orange principalement sur la chaussure gauche, avec des finitions en rouge, violet, vert clair et rose, et principalement en violet sur la droite.

La bonne nouvelle, c’est que la MB.04 « Creativity Pack Melo x Neymar » est d’ores et déjà disponible sur Basket4Ballers.