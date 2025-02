Un mois d’absence pour Deandre Ayton

Redevenu dominant entre fin janvier et début février (près de 23 points et 13 rebonds de moyenne…), au moment où les Blazers enchaînaient les victoires, Deandre Ayton doit s’arrêter temporairement à cause de son physique.

Sorti sur blessure lundi soir à Denver, le pivot bahaméen a été victime d’une élongation au mollet gauche et sa franchise a révélé qu’il allait manquer les quatre prochaines semaines de compétition. Dans le meilleur des cas, il reviendra donc à la mi-mars, à un mois de la fin de la saison régulière.

En l’absence de Deandre Ayton, qui tourne à 14.4 points et 10.2 rebonds de moyenne sur la saison, c’est Donovan Clingan qui sera responsabilisé par Chauncey Billups à Portland, dans le but d’accélérer son développement. Robert Williams III et Duop Reath seront également présents pour assurer l’intérim dans la raquette, au besoin.

Deandre Ayton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 71 31 58.5 0.0 74.6 3.1 7.1 10.3 1.8 2.9 0.9 1.8 0.9 16.3 2019-20 PHX 38 33 54.6 23.1 75.3 3.9 7.6 11.5 1.9 3.1 0.7 2.1 1.5 18.2 2020-21 PHX 69 31 62.6 20.0 76.9 3.3 7.2 10.5 1.4 2.8 0.6 1.5 1.2 14.4 2021-22 PHX 58 30 63.4 36.8 74.6 2.6 7.7 10.2 1.4 2.4 0.7 1.6 0.7 17.2 2022-23 PHX 67 30 58.9 29.2 76.0 2.6 7.4 10.0 1.7 2.8 0.6 1.8 0.8 18.0 2023-24 POR 55 32 57.0 10.0 82.3 3.2 7.9 11.1 1.6 2.0 1.0 1.8 0.8 16.7 2024-25 POR 40 30 56.6 18.8 66.7 3.1 7.0 10.2 1.6 2.2 0.8 1.7 1.0 14.4 Total 398 31 59.0 23.0 75.5 3.1 7.4 10.5 1.6 2.6 0.7 1.7 1.0 16.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.