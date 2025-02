Finalement, les Nets sont encore dans la course pour le « play-in »

Le 27 janvier, après une défaite contre les Kings, les Nets étaient à la 13e place de l’Est, avec sept défaites de suite (douze en treize matches même) et surtout six victoires de retard sur la 10e place, la première qualificative pour le « play-in ». On pouvait alors imaginer que Brooklyn avait lâché et finirait la saison en roue libre.

Puis, elles ont retrouvé une défense et remporté cinq matches sur six. Et comme en plus, les Sixers et les Bulls n’avancent pas, alors, l’écart s’est réduit. « Trois victoires de retard », constate Nic Claxton. « Il y a encore du travail à faire mais si on continue, on sait qu’on peut le faire. »

Des matches abordables à venir

Les Nets profitent de leurs bons résultats récemment mais surtout du ventre très mou de la conférence Est, dont le rythme est très lent. Philadelphie reste sur quatre défaites de rang, Chicago sur trois…

« On est à trois matches du play-in, c’est important mais ça ne doit pas nous égarer », essaie de tempérer Jordi Fernandez. « On est très proche et la seule chose à faire, c’est de rester dans la course. On a connu une série de sept défaites et tout le monde pensait qu’on n’était plus dedans. On a continué de travailler encore et encore. Des victoires sont arrivées et c’est la mentalité que je veux que les joueurs aient. »

Ce qui permet d’y croire encore davantage, c’est le calendrier des Nets. Lors de dix prochains matches, il y a plusieurs duels très abordables : Philadelphie deux fois, Washington, Portland, San Antonio et Charlotte. On en saura donc beaucoup plus dans un mois, sur les possibilités et les ambitions des hommes de Jordi Fernandez au printemps.

« Essayer de gagner chaque match », confirme le coach sur la mentalité de son groupe. « Et si on y arrive, alors ce sera une sacrée réussite. Pour l’instant, on pense au match d’après. »