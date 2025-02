Depuis deux semaines, les Nets ont retrouvé une défense

Les Nets avaient entamé la saison avec beaucoup d’énergie en défense, une volonté de s’affirmer physiquement et une utilisation importante de la pression tout-terrain. C’était très intéressant et assez efficace pendant quelques semaines. Sauf que, au fur et à mesure de la saison, la fatigue puis les transferts de vétérans ont freiné cette envie.

Puis, depuis deux semaines, Brooklyn a retrouvé des vertus dans ce domaine. La preuve en chiffres : 103.6 points encaissés sur 100 possessions sur les six derniers matches (meilleure défense de la NBA sur cette courte séquence), cinq matches avec un adversaire limité à moins de 100 points, et cinq succès surtout.

« On a tous commencé à se concentrer sur les petites choses en défense, à écouter ce que le coach disait, étape par étape », indique Tyrese Martin. Le dernier match, cette victoire contre Charlotte, est parfait pour illustrer cela, avec des Hornets bloqués à 89 points.

Un défi lancé à Nic Claxton – Day’Ron Sharpe

« C’est notre pression, notre intensité, notre impact physique. On adhère aux volontés défensives de Jordi Fernandez, on s’entraide, on applique les systèmes », liste Day’Ron Sharpe. « On joue dur, on met de l’impact physique et on veut être régulier », ajoute le coach des Nets. « Il n’y a pas de système parfait, la seule manière de faire, c’est quand tout le monde va dans le même sens. »

Les deux pivots, Nic Claxton et Day’Ron Sharpe, sont particulièrement importants dans ce renouveau, avec leur présence sous le cercle (11.5 rebonds, 4 contres et 1.5 interception de moyenne à eux deux sur ces six derniers matches). « Jordi nous a mis au défi d’être les piliers de la défense et, Nic et moi, on a accepté le challenge », explique le second. « On parle pendant tout le match, ont fait les efforts, les premiers mais aussi les deuxièmes. »

« Avoir Sharpe et Claxton derrière nous, ça aide beaucoup », confirme Trendon Watford. « On peut vraiment mettre la pression loin du panier, à l’extérieur. Quand ils se mettent à parler, on doit être l’équipe la plus bruyante de la ligue. On a la sensation qu’on peut défendre devant une grande partie des équipes de la ligue. »