L’explosion inattendue de la pression tout-terrain en NBA

La pression tout-terrain n’a longtemps été qu’une stratégie d’urgence en NBA, réservée aux fins de match, en particulier lorsqu’une équipe se retrouve menée au score et tente un hold-up.

Il faut dire que l’expérience ratée de Rick Pitino avec les Celtics a laissé des traces dans l’imaginaire général. Mais les choses sont peut-être en train de changer car comme le note Mike Shearer, on n’a sans doute jamais vu autant de pression tout-terrain que cette saison. Ce que confirment les chiffres de Synergy Sports.

Une utilisation qui explose

Entre 2008, soit le début de l’analyse des matchs par Synergy Sports, et 2023, une seule équipe avait ainsi débuté plus de 5% de ses possessions défensives en pression tout-terrain et il s’agissait des Hornets de 2020/21. Sauf que l’an passé, les Pacers et les Blazers avaient dépassé ce seuil, Portland montant jusqu’à 7.2% !

En ce début de saison, les hommes de Chauncey Billups ont encore haussé le curseur, grâce principalement à la pression tout-terrain que peut exercer Toumani Camara, mais les Pacers d’Andrew Nembhard, Bennedict Mathurin et Pascal Siakam ont fait exploser le ratio, approchant les 12%, tandis que les Nets sont juste derrière, avec 11.5%. Des taux donc plus de deux fois supérieurs à tout ce qu’on avait vu depuis 15 ans dans la Grande Ligue.

Les Pacers utilisaient ainsi déjà beaucoup, et inhabituellement, la pression tout-terrain lors des derniers playoffs, et ce n’est donc pas une surprise qu’ils soient en tête du classement.

« L’objectif, c’est d’en faire une partie de notre identité. Ce n’est pourtant pas commun en NBA », expliquait ainsi Tyrese Haliburton en amont de la saison. « Mais on est comme ça en attaque aussi. On n’est pas un groupe comme les autres. Avec notre densité et notre style, je pense qu’on peut s’attendre à ce qu’on joue comme ça, qu’on écarte le jeu des deux côtés du terrain. La saison passée, quand on a poussé des équipes à jouer vite, alors que la plupart ne le veulent pas, et avec notre style rythmé, ça a tourné à notre avantage. »

Les « FIBA Nets » de Jordi Fernandez ont également surpris pas mal de monde avec leur pression continue.

L’influence de coachs européens ?

« Ils jouent comme une équipe FIBA » détaillait Kenny Aktinson. « J’avais l’impression d’être aux Jeux olympiques. Ils ralentissent le jeu, ils sont très physiques, ils mettent une pression folle sur le porteur du ballon. Ça ralentit votre rythme, faire une passe devient compliqué, ils sont sur tous les dribbles, ils transforment le match en combat. On l’a dit aux gars à la mi-temps, ce match allait être spécial en back-to-back, c’était une guerre. »

Évidemment, c’est surtout un outil utilisé par des équipes faibles sur le plan défensif, qui cherchent à compenser leurs limites sur jeu placé en provoquant des pertes de balle en amont, mais aussi en empêchant la mise en place des systèmes adverses, afin justement de court-circuiter l’attaque avant qu’il ne soit trop tard.

Les Raptors sont la 28e défense à l’efficacité, les Nets sont 26e, les Pacers sont 23e et les Blazers sont eux 15e.

Néanmoins, on peut noter que le Heat (18e défense) et les Grizzlies (5e) utilisent aussi la pression tout-terrain sur plus de 5% de leurs possessions défensives en ce début de saison. Reste à voir si cela durera car c’est une stratégie exigeante, qui demande une rotation large et jeune, afin de rester efficace sur la durée.

On peut peut-être aussi y voir une influence européenne puisque les Raptors sont coachés par le Serbe Darko Rajakovic alors que les Nets sont désormais dirigés par l’Espagnol Jordi Fernandez, quand le Finlandais Tuomas Iisalo est devenu cet été le bras droit de Taylor Jenkins chez les Grizzlies. Une tendance à suivre…