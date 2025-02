Victor Wembanyama et De’Aaron Fox s’apprivoisent à la volée

Déjà dans une période compliquée, les Spurs ont dû intégrer De’Aaron Fox en plein « Rodeo Trip ». Résultat : une victoire à Atlanta puis deux courtes défaites à Charlotte puis Orlando. Il fallait donc que San Antonio se reprenne chez les Wizards, et ce fut le cas, même si la succès a mis beaucoup de temps à se dessiner…

C’est le duo De’Aaron Fox – Victor Wembanyama qui a pris les choses en main sur la fin, en inscrivant 22 des 31 points des Spurs dans le quatrième quart-temps, pour valider cette victoire précieuse.

Après deux paniers en isolation du meneur, l’ancien des Kings a trouvé « Wemby » au alley-oop puis, en sortie de temps-mort, le Français lui a rendu la pareille en le servant ligne de fond, Bilal Coulibaly ayant trop anticipé la remontée du meneur de jeu texan. De’Aaron Fox servait encore Victor Wembanyama après un « switch » favorable qui permettait au Français d’attaquer Malcolm Brogdon, et les Spurs s’évitaient une fin de rencontre à suspense.

« On essaie de développer une alchimie, on essaie de développer ce jeu à deux » explique De’Aaron Fox sur son entente naissante avec son coéquipier All-Star. « C’est un processus d’apprentissage. C’est notre quatrième match ensemble, et on n’a toujours pas eu de véritable entraînement collectif. On continue d’apprendre l’un de l’autre. »

Victor Wembanyama appréciait en tout cas cette séquence, mais aussi l’attitude générale de son équipe.

« On a montré une attitude solide et on est restés calmes des deux côtés du terrain » pouvait ainsi conclure le Français sur la prestation de son équipe. « C’est la clé. C’est toujours la première étape. »