Caitlin Clark ravie du recrutement du Fever

Après un premier exercice de Caitlin Clark riche en promesses, le Fever n’a pas tardé à passer à la vitesse supérieure. La franchise d’Indiana a été très active ces dernières semaines pour entourer son joyau et vite grimper la hiérarchie de WNBA. Pour le plus grand plaisir de la rookie de l’année en titre.

Avec Stephanie White, coach de l’année il y a seulement deux ans, désormais sur le banc, et des recrues comme DeWanna Bonner, Sophie Cunningham ou encore Natasha Howard, Indiana a notamment ajouté une grosse dose de vécu à son effectif. De Bonner, six fois All-Star et double championne avec le Mercury, à Howard et ses trois bagues avec Minnesota et Seattle, le Fever a comblé certaines de ses limites à vitesse grand V.

« C’est ce dont tout le monde a parlé quand nous étions en playoffs la saison dernière, que l’on n’avait quasiment pas d’expérience de playoffs » a réagi Caitlin Clark, en marge de la présentation officielle des recrues hivernales. « Nous avions un manque sur cet aspect. Ajouter des joueuses d’expérience qui savent ce que cela demande de gagner, d’aller en finale, de gagner des titres, je pense que c’est exactement ce dont nous avions besoin dans le vestiaire. Elles ne sont pas seulement des très bonnes joueuses mais aussi de super leaders et des personnes géniales. Je sais que les dirigeants en avaient fait une priorité. Je suis vraiment reconnaissante pour cela. »

Un même esprit de compétition

Caitlin Clark a notamment souligné le caractère de sa nouvelle coéquipière DeWanna Bonner, avec laquelle elle avait eu une altercation lors des derniers playoffs, quand cette dernière portait encore les couleurs du Sun.

« Je suis ravie que vous me posiez cette question parce que ma boîte de réception s’est affolée suite à ce moment » s’est amusée DeWanna Bonner durant sa conférence de presse de présentation lundi. « Je crois que c’était simplement deux compétitrices qui veulent gagner, pousser leur équipe à aller jusqu’à la ligne d’arrivée. C’étaient les playoffs, donc les émotions sont là, la tension est importante. »

« C’est exactement ce que vous voulez, que vos partenaires aient autant l’esprit de compétition que vous » a abondé Caitlin Clark, qui a hâte de retrouver le jeu et nouer des premiers automatismes. « Quand les différentes ligues et championnats à l’étranger vont se terminer, on va bien s’amuser à aller au gymnase et être avec mes coéquipières à assembler ces pièces ensemble, voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Nous allons avoir beaucoup d’options différentes pour faire d’autres choses, et c’est ce qui très emballant. »

Objectif titre dès 2025 ?

Son association avec DeWanna Bonner doit notamment être un des nouveaux axes forts d’Indiana, et offrir une option de plus à la meneuse, en plus d’Aliyah Boston sous le cercle, et Kelsey Mitchell, prolongée d’un an.

« Je pense qu’on l’on se complète bien l’une l’autre. Je suis simplement ici pour espérer lui donner mes conseils en tant que leader. Je ne pense pas devoir la pousser à être un type de joueuse qu’elle n’est pas déjà. Je suis juste heureuse d’être ici et j’espère pouvoir lui donner quelques cartes pour qu’elle atteigne le niveau supérieur. »

Pour le Fever, cela voudra dire dépasser le premier tour des phases finales, déjà une réussite la saison passée après être passé d’un bilan de 13 victoires pour 27 défaites en 2023 à l’équilibre quelques mois plus tard (20-20).

« Je veux gagner un titre » avance DeWanna Bonner pour conclure. « Je suis une gagnante, je l’ai toujours été. Il n’y a pas de sentiment plus grand que ça. »