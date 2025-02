Aaron Wiggins reste sur son nuage

« Je ne sais pas… (sourire). Je n’ai aucune série en tête. Mais…, je ne sais pas, peut-être. Vous pensez ? », renvoie Aaron Wiggins à un journaliste qui lui demande s’il a déjà connu une telle réussite par le passé. Alors que son leader Shai Gilgeous-Alexander aligne les performances à 50 points ou plus, il est le deuxième homme le plus en forme du Thunder.

Celui-ci avait largement capté l’attention début février en signant son meilleur match en carrière avec 41 points. Certains ont pu penser qu’il s’agissait d’une simple explosion d’un soir. Sauf que l’arrière, auteur de 24 points (9/13 aux tirs dont 4/7 de loin) en sortie de banc cette nuit face aux Pelicans, n’a pas baissé la cadence depuis.

Resté dans le cinq majeur pour les quatre matchs suivants, le sniper tourne à un peu moins de 20 points de moyenne (60% aux tirs dont 52% de loin !) depuis cinq matchs. Le joueur de 26 ans semble bouleverser la hiérarchie offensive de son équipe en ce moment.

« Il y a plus d’opportunités, parfois avec le ballon que j’ai en main en étant impliqué dans différents systèmes. Mais à travers tout ça, l’important est de rester confiant […] et continuer à grandir. Rien n’a changé sur ce qui me permet d’être envoyé sur le terrain. La confiance représente 95% (de ce qu’il faut) pour jouer au haut niveau. Donc peu importe les circonstances, l’idée est d’avoir toujours cette confiance », témoigne-t-il.

La barre est relevée pour lui

Celui-ci est bien parti pour s’offrir sa meilleure campagne en carrière alors que son temps de jeu était très aléatoire à l’entame de l’exercice. Mais comme plusieurs de ses coéquipiers le remarquent, il n’a pas arrêté de bosser en attendant son heure.

« C’est quelqu’un qui ne se laisse pas affecter par une situation. C’est le pro absolu, peu importe ce qu’on lui demande de faire. En ce moment, on lui demande d’en faire beaucoup plus en attaque. Ce n’est pas comme s’il n’était pas capable de le faire », note ainsi Chet Holmgren.

Ce dernier considère que l’arrière pourrait faire le bonheur de toutes les équipes de la ligue. Car « il est capable de tout faire à un très haut niveau. Il joue incroyablement bien ces dernières semaines, au-delà même de ce qu’il pense probablement être sa norme. La barre a été relevée maintenant. Cela n’a rien d’inattendu pour nous. »

« Il enchaîne en ce moment. Il a une belle confiance et est dans un bon rythme. Il a discrètement amélioré sa défense sur cette période, en particulier sur le porteur de balle. C’est un nouveau bon exemple de joueur de système. Il a commencé comme ça, en coupant, posant les écrans, faisant circuler le ballon, prenant les bons tirs. Cela montre que tu peux maîtriser le système, comme Isaiah Joe et continuer à te développer à partir de là. C’est ce qu’on voit », complimente Mark Daigneault pour finir.

Aaron Wiggins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 50 24 46.3 30.4 72.9 1.0 2.5 3.6 1.4 1.9 0.6 1.1 0.2 8.3 2022-23 OKC 70 19 51.2 39.3 83.1 1.0 2.0 3.0 1.1 1.6 0.6 0.8 0.2 6.8 2023-24 OKC 78 16 56.2 49.2 78.9 0.8 1.6 2.4 1.1 1.2 0.7 0.7 0.2 6.9 2024-25 OKC 52 22 50.2 38.5 85.4 1.1 2.6 3.7 1.6 1.3 0.8 0.8 0.2 10.9 Total 250 20 51.1 39.1 79.3 0.9 2.1 3.1 1.3 1.4 0.7 0.8 0.2 8.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.