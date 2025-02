Aaron Wiggins, star d’un soir et match d’une vie

Quel timing cruel pour Aaron Wiggins. Alors qu’il a réussi le match de sa vie dans la large victoire face aux Kings, toute l’attention de la NBA est tournée vers Los Angeles et Dallas, avec l’énorme échange entre Anthony Davis et Luka Doncic. Pourtant, l’arrière mérite d’avoir la lumière sur lui pour sa superbe sortie.

Il a profité de l’absence de Jalen Williams pour briller, pour avoir plus d’importance en attaque et être omniprésent. Résultat : 41 points à 16/30 au shoot, dont 6/14 à 3-pts, 14 rebonds (6 offensifs) et 3 passes en 40 minutes. Jamais, en NBA, il n’avait autant marqué ni pris de rebonds dans une rencontre.

« C’est évidemment une grande soirée. L’énergie de l’équipe était importante, dès le début, et était contagieuse. Les gars ont essayé de me trouver quand j’étais chaud », raconte Aaron Wiggins, qui n’avait jamais fait mieux que 28 points, lors de sa première saison en 2021/22.

Le public du Paycom Center chante son nom

Comment ce joueur de complément a-t-il vécu une telle soirée, où il est le centre de tout ? « C’était très agréable », répond-il avec un grand sourire. « C’est une sensation incroyable. Les gars autour rendent ça encore plus dingue. »

Les mêmes qui ont arrosé leur coéquipier au moment de son interview sur le parquet, quelques secondes après le buzzer final. « Il y avait trop d’eau, vraiment trop », s’en amuse-t-il. Il a aussi été salué par le public du Paycom Center, qui a scandé son nom. « J’ai eu du mal à croire car je devais finir le match », réagit-il.

Fort logiquement, sa performance a été saluée par ses coéquipiers et son coach. « C’était fun de voir ça. Il bosse dur et il mérite tout ce qui lui arrive. Je suis très fier de lui », commence Kenrich Williams. « C’était sa soirée. Il avait confiance, pourtant il n’avait pas été très bon dernièrement. C’était une incroyable soirée pour lui », poursuit Mark Daigneault.

Aaron Wiggins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 50 24 46.3 30.4 72.9 1.0 2.5 3.6 1.4 1.9 0.6 1.1 0.2 8.3 2022-23 OKC 70 19 51.2 39.3 83.1 1.0 2.0 3.0 1.1 1.6 0.6 0.8 0.2 6.8 2023-24 OKC 78 16 56.2 49.2 78.9 0.8 1.6 2.4 1.1 1.2 0.7 0.7 0.2 6.9 2024-25 OKC 47 21 48.7 36.3 82.1 1.1 2.5 3.6 1.6 1.3 0.7 0.9 0.2 10.0 Total 245 19 50.7 38.4 78.6 0.9 2.1 3.0 1.3 1.5 0.6 0.8 0.2 7.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.