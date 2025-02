Le Thunder et Aaron Wiggins beaucoup trop forts pour les Kings

Dès les premières minutes de la partie, on sent que le Thunder domine les débats. Les Kings sont bousculés mais avec DeMar DeRozan et De’Aaron Fox, ils parviennent à suivre le rythme (36-31).

En deuxième quart-temps, les coutures craquent déjà. La défense d’Oklahoma City monte d’un cran, l’attaque est équilibrée et le danger vient de partout. Aaron Wiggins et Lu Dort font très mal à 3-pts et l’écart se creuse. Profondément même puisque il y a 27 points entre les deux équipes à la pause (82-55) !

Même en troisième quart-temps, les Kings essaient pourtant, à l’image de Malik Monk qui tente de monter au dunk. Mais il est repoussé par Shai Gilgeous-Alexander, qui va ensuite marquer un layup. C’est un peu l’action qui résume cette partie : Sacramento tente, mais le Thunder est trop fort (113-90). Le dernier quart-temps permet aux coaches d’ouvrir leur banc et à Aaron Wiggins de soigner ses statistiques. La victoire d’Oklahoma City est claire, nette et sans bavure (144-110), et permet de rebondir après le revers face aux Warriors.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le Thunder était trop fort. Il n’y a pas eu photo entre les deux formations. Les chiffres ne font que confirmer la domination du Thunder : 37 passes décisives, 53% de réussite au shoot, 41% à 3-pts avec 19 réussites, 70 rebonds (contre 37). Les Kings ont bien essayé de suivre le rythme, de rendre les coups, mais en face, le boxeur est à la fois trop précis et trop puissant.

– Aaron Wiggins omniprésent. L’arrière a fait le match de sa vie, tout simplement. Il a pris de bons tirs, pour terminer avec 41 points à 16/30 au shoot et 6/14 à 3-pts. De plus, très actif, on l’a beaucoup vu au rebond, notamment offensif. Il termine avec 14 prises, dont 6 en attaque. 41 points et 14 rebonds, c’est un match de All-Star et c’est aussi le symbole d’une équipe du Thunder qui peut compter sur les autres et pas seulement sur Shai Gilgeous-Alexander. Lu Dort aussi a fait match solide, avec 20 points à 6/10 à 3-pts.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.