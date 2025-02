Deux matches NBA en Europe en 2026

Il y a peu de chances que Paris accueille à nouveau une rencontre de saison régulière l’année prochaine. Les fans français ont été très gâtés depuis trois ans, avec notamment une double opposition entre les Pacers et les Spurs, il y a un mois, et désormais la NBA va explorer d’autres marchés en Europe, avec une formule inédite : deux matches, dans deux villes différentes. Ce serait du jamais vu en saison régulière. « On va revenir en Europe, et on envisage de jouer deux rencontres dans deux villes différentes » a expliqué Mark Tatum, lors d’un point presse avec des médias européens.

Le bras droit d’Adam Silver n’exclut pas que Paris soit l’une des deux destinations, mais l’idée reste tout de même de s’ouvrir à d’autres pays. Des villes comme Londres, Manchester et Berlin sont encore en course pour accueillir des rencontres de saison régulière. Il faut, tout simplement, que les salles répondent aux standards de la NBA.

Interrogé sur la possible création d’une ligue en Europe, Mark Tatum a démenti l’idée selon laquelle l’Europe de l’Est serait exclue du projet. « On sait qu’il y a un public de passionnés dans des marchés comme la Grèce, la Turquie et la Serbie, et on évalue chaque opportunité » poursuit-il à propos de cette possible expansion de la NBA en Europe.

Après la double visite de Victor Wembanyama à Paris, la NBA pourrait donc contenter les Grecs avec la venue des Bucks de Giannis Antetokounmpo, ou les Serbes avec les Nuggets de Nikola Jokic. Et pourquoi pas les deux publics, avec une double opposition entre les Bucks et les Nuggets, avec une rencontre à Athènes, et l’autre à Belgrade. En termes d’ambiance, ce serait bouillant !