Programme du soir | Lakers – Warriors et Celtics – Mavericks pour reprendre ses esprits

On a vécu une belle « trade deadline » lancée par l’échange entre Luka Doncic et Anthony Davis. Les deux All-Stars ne seront pas en tenue ce soir, alors que les Celtics reçoivent les Mavericks, pour le remake des Finals (beIN Sports 1), et que les Lakers accueillent des Warriors en back-to-back.

A suivre aussi Wolves – Rockets à 2h00 sur beIN Sports Max 4, suivi de Clippers – Pacers à 4h30.

Programme complet

01h30 | Boston – Dallas (beIN Sports 1)

02h00 | Minnesota – Houston (beIN Sports Max 4)

03h00 | Denver – Orlando

04h00| LA Lakers – Golden State

04h00| Portland – Sacramento (beIN Sports Max 4)

04h30 | LA Clippers – Indiana