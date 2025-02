À Portland, la méthode Chauncey Billups porte enfin ses fruits

C’est fait, les Blazers ont atteint le cap des 21 victoires. C’est le même nombre que les Spurs cette saison, mais aussi que ces mêmes Blazers la saison passée. Il y a donc une vraie progression, et cette nuit, face aux Suns, les partenaires d’Anfernee Simons ont remporté une 4e victoire de suite, et un 8e succès en neuf matches. Une réussite qu’il faut mettre au crédit des jeunes pousses de Portland, mais aussi de leur coach, Chauncey Billups.

« Personne dans l’équipe n’a dérogé au message de Chauncey [du début de saison] », assure Anfernee Simons après la victoire face à Phoenix. « C’est parfois frustrant de ne pas voir les résultats. Mais nous avons tenu bon. Nous nous en tenons à la façon dont nous voulons jouer. Il nous a fallu un peu de temps pour nous adapter au fait de jouer plus vite et de nous connaître les uns les autres. Mais il a prêché la même chose toute l’année. Nous voyons les résultats de ce qu’il a prêché ».

Encore cinq minutes à améliorer…

Comme Taylor Jenkins aux Grizzlies, Chauncey Billups a choisi de miser sur les qualités athlétiques de ses joueurs, et sur leur jeunesse. Autre choix fort : déplacer Shaedon Sharpe sur le banc, et (re)donner sa chance à Scoot Henderson comme titulaire.

« On joue très bien sur de nombreuses séquences », apprécie l’ancien meneur des Pistons. « Quand on est jeune et inexpérimenté, la marge d’erreur est tellement faible. Nous pouvons très bien jouer pendant 43 minutes dans un match, puis avoir une période difficile où nous perdons ballon sur ballon, et où ils frappent à 3-points, et nous finissons par perdre de 16 points et on donne l’impression de s’être fait écraser. Je me dis alors que nous avons fait de bonnes choses et que nous sommes en train d’y arriver. C’est ce que vous avez vu et entendu de ma part. J’omets ces cinq minutes en sachant que nous ne sommes pas encore prêts pour ces cinq minutes ».

Chauncey Billups ne veut pas parler de ces « cinq minutes » qui coûtent encore des matches, ni du « play-in ». Le coach de Portland assure qu’il avait anticipé une telle saison.

« Je savais que ce serait difficile pour nous cette année », poursuit-il. « Nous avions le calendrier le plus difficile de la ligue. Tout le monde le disait : nous sommes l’une des équipes les plus jeunes de la ligue avec le calendrier le plus difficile de la ligue. Il y avait tellement d’éléments qui jouaient contre nous que je ne permets pas qu’il y ait des excuses dans notre vestiaire. Je n’accepte pas ces excuses. Il faut toujours jouer les matches et essayer de s’améliorer. Je suis très fier de notre situation actuelle ».