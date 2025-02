Malgré les offres de NBC et Amazon, Charles Barkley reste sur TNT

L’avenir télévisuel de Charles Barkley s’éclaircit. Sur TNT depuis 2000, l’ancien joueur des Sixers, des Suns et des Rockets avait d’abord annoncé sa retraite télévisuelle à l’été 2025 en cas de perte des droits TV sur la NBA. Avant de revenir sur sa décision alors que sa chaîne a vu NBC et Amazon lui prendre les lots qui pouvaient l’intéresser.

Or, les deux chaînes en question ont essayé de recruter le Hall of Famer. En vain. « J’informe NBC que je ne vais pas accepter leur offre, je vais annuler mes prochains rendez-vous avec Amazon. Je veux remercier NBC […] de m’avoir offert un contrat. Je veux remercier les gars d’Amazon qui ont tous été incroyables. Mais mon cœur est et sera toujours avec Turner Sports », justifie-t-il.

Alors que ESPN, aussi, lui faisait les yeux doux, Charles Barkley espère maintenant un rapprochement entre les deux géants médiatiques. « La seule chose que j’attends maintenant entre TNT et ESPN… […] J’espère que cette équipe va s’unir et que je pourrai rester avec TNT et ESPN », souhaite-t-il.

Logiquement, ça devrait être le cas puisque l’émission « Inside The NBA » devrait basculer sur ESPN à partir de la saison prochaine, tout en restant produite par les équipes de TNT.

« Mais comme je le disais, tout sera dicté par rapport à ma charge de travail. Je ne vais pas travailler plus alors que je vieillis. Et je vais davantage me poser avec ESPN et TNT parce que j’ai besoin de savoir si je vais continuer à travailler. C’est ma seule décision : à quel point je vais devoir travailler », prévient-il ainsi.