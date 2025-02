Bilal Coulibaly a fait payer les Hornets

Même s’il avait réussi ses deux tentatives à 3-pts face aux Wolves, Bilal Coulibaly n’est pas encore fiable derrière l’arc. La preuve, sur les neuf matches avant d’affronter Minnesota, il tournait à seulement 14% de réussite à 3-pts, avec pas moins de quatre shoots tentés par match.

Les Hornets étaient bien conscients de ce point et ont décidé de mettre Mark Williams sur l’arrière, afin que le pivot puisse se permettre de n’être jamais trop loin du cercle, le joueur de Washington ne représentant pas une menace à cette distance.

« Je savais que ça allait arriver. Le matin, on en avait parlé également. Le coach a dessiné quelques systèmes pour rendre les choses plus faciles », confie ainsi Bilal Coulibaly.

Son premier match à 20 points en 2025

Ainsi, le Français a accepté et relevé le défi. Il a shooté à 3/5 à 3-pts, pour 18 points, en première période.

Charles Lee, en voyant ça et face aux 77 points inscrits par les Wizards à la pause, a donc abandonné cette stratégie en seconde période.

« Je ne prends pas cela comme un manque de respect. Ça fait simplement partie du jeu », poursuit-il, sur ce choix défensif. Bila Coulibaly finira cette rencontre, gagnée par Washington, avec 26 points à un très bon 9/16 au shoot dont 4/8 à 3-pts, 5 rebonds, 3 passes et 2 interceptions.

Bilal Coulibaly réalise son meilleur match depuis plus d’un mois et le 26 décembre 2024, où il avait inscrit 20 points contre… les Hornets. Ces 26 unités sont même sa deuxième meilleure sortie de la saison, après ses deux matches à 27 points contre Cleveland et Atlanta.

Bilal Coulibaly Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 WAS 63 27 43.5 34.6 70.2 0.9 3.2 4.1 1.7 2.2 0.9 1.4 0.8 8.4 2024-25 WAS 44 33 41.6 27.1 76.9 1.4 3.5 4.9 3.3 2.5 1.3 2.1 0.8 12.2 Total 107 30 42.5 31.1 73.7 1.1 3.3 4.4 2.4 2.3 1.1 1.7 0.8 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.