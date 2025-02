Les Wizards soufflent en évitant une 17e défaite de suite

« On n’a pas exécuté ce qu’on voulait. J’aurais probablement pu demander un temps-mort, donc c’est de ma faute. » Le choix de Brian Keefe de ne pas prendre son dernier temps-mort n’a finalement pas eu de conséquence. Malgré la remise en jeu complètement manquée de Kyle Kuzma à 13 secondes de la fin, Nickeil Alexander-Walker et les Wolves n’ont pas été en mesure de s’imposer au buzzer.

Les Wizards l’ont ainsi emporté de deux petits points dans le Minnesota. « Ce n’est pas exactement ce qu’on avait prévu, mais nos joueurs ont continué à jouer jusqu’au coup de sifflet, et c’est comme ça qu’on y arrive parfois. Des matchs se gagnent à l’arraché », poursuit le coach.

Celui-ci peut souffler. Cette victoire, la première depuis le 1er janvier face aux Bulls, met fin à une série de 16 revers consécutifs. Il s’agissait d’un record (de médiocrité) de franchise égalé après celui établi un an plus tôt et en début de saison. Gagner, même face à une équipe privée d’Anthony Edwards et de Julius Randle, a donc toute son importance pour eux.

« Se remémorer ce sentiment, c’est le plus important. Se rappeler ce que ça fait de gagner et vraiment essayer de le ressentir tous les soirs. Pas tous les soirs, mais on n’avait pas gagné depuis un bon moment et on espère avoir compris ce qu’il faut faire », souhaite Kyle Kuzma, le grand bonhomme de la soirée pour les Wizards avec ses 31 points (13/24 aux tirs) dont plusieurs tirs décisifs.

Un « record » de franchise en vue

Derrière lui, tous les titulaires de l’équipe ont terminé à 11 points ou plus. « Le basket est toujours meilleur quand on gagne. On avait besoin d’une victoire pour le groupe parce que la saison est vraiment très difficile », poursuit l’ailier-fort dont l’équipe possède toujours le pire bilan de toute la ligue (7 victoires – 41 défaites). La franchise de la capitale est d’ailleurs bien partie pour établir le pire record de saison de son histoire, établi là encore l’an dernier avec 15 petites victoires.

Malgré cela, les Wizards ont savouré dans le vestiaire. « Nos gars sont des compétiteurs. Vous m’interrogez beaucoup sur cet aspect-là. On a un vestiaire déçu quand les choses ne vont pas dans notre sens, et c’est ainsi que ça doit être. On a des gens qui veulent être compétitifs, qui veulent gagner, qui sont très, très impliqués. Donc ils étaient ravis », décrit leur coach.

Ce dernier ajoute : « Ils ont réalisé que cela faisait partie du processus et qu’on doit retourner au boulot demain. Mais j’étais content pour eux par rapport à la façon dont ils ont joué et comment ils sont restés unis. » Sa formation va maintenant tenter d’enchaîner avec des déplacements à Charlotte lundi, puis Brooklyn mercredi.