Une soirée cauchemar pour les Wolves

Il y a des soirs comme ça où rien ne va, et c’est ce qu’ont vécu les Wolves cette nuit face aux Wizards. Alors que les coéquipiers de Rudy Gobert restaient sur cinq victoire de suite, ils ont lamentablement perdu à domicile face aux cancres de la NBA. Les partenaires de Bilal Coulibaly n’avaient pas encore gagné en 2025, et ils n’avaient gagné qu’une fois à l’extérieur cette saison. Et pourtant, ils s’imposent 105-103 à Minneapolis.

Au-delà de l’humiliation de la défaite face à une formation qui restait sur 16 défaites de rang, Minnesota a beaucoup perdu dans cette soirée. D’abord, ils ont joué sans Anthony Edwards, malade. Puis Chris Finch a révélé que Julius Randle souffrait de l’aine, et que son absence serait « supérieure à quelques jours ». Enfin, c’est Naz Reid qui a quitté ses coéquipiers en plein match après s’être blessé à la main.

Du bricolage

Résultat, Chris Finch a beaucoup bricolé avec des cinq qui n’avaient quasiment pas joué ensemble cette saison, et Mike Conley tient à féliciter ceux qui ont pris la suite comme Luka Garza ou Jaylen Clark. « Les gars ont vraiment fait du bon boulot en s’adaptant à ça. On n’avait littéralement jamais joué avec les joueurs qui étaient sur le terrain. Pas cette année, pas à l’entraînement, rien du tout. »

Parmi ces joueurs, il y avait aussi Joe Ingles, qui inscrit 10 points en 20 minutes. Il faut dire qu’il n’était pas si dépaysé… « Être sur le terrain avec Mike et Rudy rend les choses plus faciles aussi », reconnaît l’Australien. « C’est plutôt naturel, surtout que j’ai joué avec eux pendant si longtemps. Je pense qu’ils savent tous que je serai prêt quand ils feront appel à moi. »