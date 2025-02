Les Wolves n’y arrivent toujours pas…

Perdre contre les Wizards, qui restaient alors sur 16 défaites de suite, n’était déjà pas glorieux pour les Wolves. Mais ne pas rebondir à domicile face aux Kings, qui n’ont plus De’Aaron Fox et pas encore Zach LaVine, ce n’est guère plus encourageant. Ce n’est pas infamant de perdre contre Sacramento, mais c’est la manière qui n’a pas plu.

« On n’a pas été au contact, on n’a pas essayé de les empêcher de faire ce qu’ils voulaient », regrette et constate Chris Finch. « Ils ont trouvé facilement leurs positions. Ils ont des scoreurs très doués, difficiles à arrêter. »

L’erreur des Wolves, c’est de ne pas avoir défendu de manière constante et physique, pour imposer leur style à leur adversaire. Pourtant, quand ils l’ont fait pendant cette rencontre, ils ont largement gêné DeMar DeRozan et ses coéquipiers…

« On a commis un péché capital. On s’est lancé dans une rencontre d’attaque avec une équipe qui adore ça », résume le coach. « On devait faire de ce match, un match de défense et on n’a pas été capable de le faire. On a joué avec eux pendant une majorité du temps, ils ont mis des shoots et notre défense n’était pas au niveau nécessaire. »

Ils ont mis les Kings à l’aise

Forcément, quand on décide de jouer l’attaque (sans, en plus, Julius Randle et Donte DiVincenzo), dès que les shoots ne rentrent plus, on prend un écart.

Ce fut le cas en deuxième quart-temps, avec des remplaçants moins tranchants. « Ils doivent faire un peu mieux en attaque », pointe le technicien en pensant à son banc, qui a marqué 17 points à 1/11 à 3-pts.

Néanmoins, Rudy Gobert, très bon avec 19 points et 13 rebonds, assume sa responsabilité et celle des titulaires dans le mauvais virage pris par les Wolves, dès le premier quart-temps.

« On a mis les Kings sur de bons rails dès l’entame de la rencontre », indique le pivot français. « On a réussi à les mettre à l’aise et ils ont de très bons joueurs offensifs. Ils ont compris que la soirée allait être tranquille et que ça se jouerait avec l’équipe qui allait le plus marquer. Quand on fait ça, on peut perdre. »