À quoi reconnaît un leader, et une superstar ? À sa capacité à prendre un match à son compte pour sauver son équipe. C’est au son des « MVP, MVP, MVP » du Madison Square Garden que Jalen Brunson a renversé les Rockets dans le 4e quart-temps. Les Knicks étaient menés de 11 points dans le 4e quart-temps mais le meneur All-Star a sorti le très grand jeu pour arracher la victoire.

En fait, Jalen Brunson n’est pas loin de signer son meilleur match en carrière avec 17 points dans les six dernières minutes, pour, au final, compiler 42 points et 10 passes, mais aussi 6 rebonds. On peut ajouter cette interception décisive sur Amen Thompson.

C’est d’ailleurs la première fois qu’il termine une rencontre avec au moins 40 points et 10 passes. Cela peut surprendre tant il nous a habitués à scorer et passer, mais c’est effectivement une première en carrière. Pour les amateurs de stats, Jalen Brunson est désormais le numéro 1 de la franchise pour les matches avec au moins 30 points et 10 passes, et c’est son 18e match à 40 points et plus.

« Nous savons de quoi nous sommes capables », a réagi Jalen Brunson, auteur de sept points de suite dans le « money time ». « Nous nous sommes mis dans cette situation… Nous savions que c’était de notre faute, et évidemment, nous savions qu’ils n’allaient pas abandonner. Il fallait hausser notre niveau de jeu. Juste avoir confiance les uns en les autres, en sachant qu’on ne laisserait pas tomber. »

Il ne sort pas de son rôle

C’était un Jalen Brunson de playoffs dans une ambiance survoltée. Avec lui aux manettes, il peut tout se passer, et ses partenaires savent qu’ils peuvent compter sur un joueur hors normes, par le talent et l’attitude.

« JB a juste fait son truc », résume Mikal Bridges. « Quand on en a le plus besoin, il est toujours là pour le faire. Si les adversaires le laissent jouer le un-contre-un, alors on va continuer à le laisser faire. »

Pour son meneur de jeu, le plus important est de ne pas sortir de son rôle. « J’ai simplement confiance en ce que je sais faire, et je n’en sors pas. Je crois en ce que je fais, et dans tout ce que je fais, et je fais tout ce que je peux pour nous aider à gagner ».

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NYK 77 35 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NYK 48 35 48.9 40.2 80.9 0.4 2.5 2.9 7.5 2.2 0.9 2.4 0.1 25.7 Total 470 29 48.9 39.3 82.1 0.5 2.7 3.2 5.0 1.8 0.7 1.7 0.1 17.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.