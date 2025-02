Jayson Tatum et des Celtics renversants à Philadelphie après avoir compté 26 points de retard !

Scénario incroyable pour ce Sixers – Celtics qui reste un grand classique de la ligue, bien que Philadelphie traverse une saison très difficile avec les absences de Paul George et Joel Embiid cette nuit encore. Mais les traditions veulent encore dire quelque chose chez les Sixers qui ont mis un point d’honneur à défendre vaillamment leurs couleurs, jusqu’à ce que Boston ne sonne la révolte, et de quelle manière !

Pendant près de trois quart-temps, les hommes de Nick Nurse ont surpassé toutes les attentes. Tyrese Maxey a notamment mis son équipe sur les épaules, comme il sait le faire, en scorant notamment 11 points de suite en premier quart-temps pour créer l’écart (21-10). Alors que Jayson Tatum et compagnie avaient toutes les peines du monde pour rester dans le match, la seconde lame est venue de Guerschon Yabusele, grand artisan du 10-1 asséné juste avant la mi-temps, entre son 2+1 face à Jaylen Brown puis son ultime panier à 3 secondes du buzzer (61-44).

Un 20-1 pour renverser la table

Les locaux ont repris le match après la pause avec le même appétit, et l’écart est alors monté jusqu’à +26 ! Aux côtés de Tyrese Maxey, Kelly Oubre Jr. et surtout Guerschon Yabusele ont pris le relais pour maintenir le champion en titre à distance. Ses dunks et ses paniers à 3-points ont régalé un Wells Fargo Center qui devait se pincer pour y croire, alors que 22 points séparaient toujours les deux équipes à moins d’une minute trente de la fin du troisième quart-temps (94-72) ! Et c’est là que tout a basculé.

Boston s’est soudainement remis dans le droit chemin avec deux paniers à 3-points signés Sam Hauser et Jayson Tatum (94-80). Puis c’est un extraordinaire 20-1 avec 11 points pour le seul Jayson Tatum qui a tout chamboulé.

Les C’s ont alors repris les devants au score sur un 3-points de JT en isolation face à Guerschon Yabusele (100-101) et la formation de Joe Mazzulla n’a plus lâché sa proie ensuite. Au coeur de la tempête, Derrick White a également été précieux par son adresse extérieure, se retrouvant en position idéale après avoir été décalé par Jayson Tatum par deux fois (109-113).

Dans le final, alors que Philadelphie y croyait encore, Jayson Tatum s’est cette fois offert Tyrese Maxey en face à face pour un panier à mi-distance qui annonçait déjà la couleur.

À 3-points, Jrue Holiday a mis fin au suspense, faisant exulter le clan des Celtics, conscients de ne pas être passés loin d’un début de crise après avoir sauvé leur peau sur un panier au buzzer lors du dernier match face à un autre mal classé. Vainqueurs 118-110, ils s’en tirent indemnes… encore une fois !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’incroyable comeback des Celtics. Revenir d’un écart de 26 points n’est pas anodin. Même si c’est déjà arrivé cette saison, ça reste assez rare. Par exemple, c’est seulement la cinquième fois de l’histoire de la franchise que Boston parvient à l’emporter après avoir compté 25 points de retard ou plus. Pour y parvenir, il a fallu enchaîner un improbable 10/10 au tir pour infliger un 20-1 aux Sixers en à peine plus de quatre minutes dans le dernier acte ! Vous avez dit renversant ?

– Jayson Tatum marche (encore) sur l’eau. Sur la lancée de son sublime « buzzer beater » réussi en Louisiane, JT s’est réveillé au meilleur moment avec ses deux paniers à 3-points coup sur coup après avoir notamment fait danser le « Dancing Bear » adverse. Grand bonhomme de la soirée avec ses 35 points, il a également brillé avec ses 11 passes décisives et ses deux offrandes pour Derrick White en ont été le plus beau témoin, sur deux séquences où il a su jouer avec la défense adverse pour trouver son coéquipier démarqué, entre prise à deux et redoublement de passe.

– Tyrese Maxey à bout de bras. Il aurait pu être le héros du match sans ce final tonitruant des Celtics, avec l’aide d’un Guerschon Yabusele qui a l’a secondé jusqu’en fin de troisième quart-temps. S’il n’y a pas eu la victoire au bout, le meneur a encore impressionné, par son adresse extérieure, sa vitesse d’exécution et sa détermination à aller se frotter aux grands. Il a également marqué l’histoire en alignant un 14e match de suite à 25 points ou plus. Il intègre ainsi le podium de l’histoire de la franchise, devançant Wilt Chamberlain et ses 13 matchs de suite. Devant, restent encore Joel Embiid (23 matchs) et son plus prestigieux prédécesseur, Allen Iverson (27).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.