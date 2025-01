Une offre des Pelicans autour de Brandon Ingram pour Jimmy Butler ?

On est dans la dernière ligne droite avant la « trade deadline », et les rumeurs se multiplient. Il faut donc sortir les pincettes, car tout le monde est actuellement assis à la table du poker menteur…

Marc Stein et Jake Fischer assurent ainsi désormais que les Pelicans ont contacté le Heat au sujet de Jimmy Butler. L’offre aurait été centrée autour de Brandon Ingram. Pour Miami, qui est en quête de joueurs capables d’aider l’équipe à court terme, ça peut être intéressant, surtout que d’autres joueurs devraient être inclus.

Par contre, difficile de voir pourquoi les Pelicans chercheraient à mettre la main sur Jimmy Butler et son salaire de 48.8 millions de dollars. Marc Stein et Jake Fischer assurent que le club de Louisiane voudrait passer sous la ligne de la « luxury tax », qu’il dépasse actuellement de 1.5 million de dollars. Sauf que Brandon Ingram touche lui 36 millions de dollars et il faudrait donc que les Pels ajoutent d’autres salaires (notamment Herb Jones et ses 12 millions de dollars ?) pour réaliser cet objectif.

À moins que la franchise de Zion Williamson ne soit pas la franchise de destination de Jimmy Butler, mais plutôt un intermédiaire dans un échange en triangle beaucoup plus complexe.

Selon Brian Windhorst, d’ESPN, Brandon Ingram pourrait plutôt prendre la direction des Hawks, qui ont besoin de renfort après la blessure de Jalen Johnson, alors qu’ils veulent faire les playoffs cette saison.

Brandon Ingram Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 79 29 40.2 29.4 62.1 0.8 3.2 4.0 2.1 2.0 0.6 1.5 0.5 9.4 2017-18 LAL 59 34 47.0 39.0 68.1 1.0 4.4 5.3 3.9 2.8 0.8 2.5 0.7 16.1 2018-19 LAL 52 34 49.7 33.0 67.5 0.8 4.3 5.1 3.0 2.9 0.5 2.5 0.6 18.3 2019-20 NOP 62 34 46.3 39.1 85.1 0.8 5.3 6.1 4.2 2.9 1.0 3.0 0.6 23.8 2020-21 NOP 61 34 46.6 38.1 87.8 0.6 4.3 4.9 4.9 2.0 0.7 2.5 0.6 23.8 2021-22 NOP 55 34 46.1 32.7 82.6 0.6 5.2 5.8 5.6 2.2 0.6 2.7 0.5 22.7 2022-23 NOP 45 34 48.4 39.0 88.2 0.5 5.0 5.5 5.8 2.6 0.7 3.3 0.4 24.7 2023-24 NOP 64 33 49.2 35.5 80.1 0.7 4.4 5.1 5.7 2.3 0.8 2.5 0.6 20.8 2024-25 NOP 18 33 46.5 37.4 85.5 0.9 4.6 5.6 5.2 2.5 0.9 3.8 0.6 22.2 Total 495 33 46.8 36.3 78.8 0.7 4.5 5.2 4.3 2.4 0.7 2.6 0.6 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.